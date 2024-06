video suggerito

Ascolti tv lunedì 24 giugno: chi ha vinto tra la partita Croazia-Italia e Pane al limone con semi di papavero Gli ascolti tv di lunedì 24 giugno: la sfida tra Rai1 con la partita degli Europei 2024, Italia-Croazia, e Canale 5 con il film “Pane al limone e semi di papavero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di lunedì 24 giugno 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e ancora sport. Su Rai 1 è andata in onda la partita degli Europei 2024 Croazia-Italia conclusasi con un pareggio. Canale 5 ha trasmesso il film Pane al limone con semi di papavero, film spagnolo del 2021 che racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate da adolescenti che si ritrovano in un villaggio di Maiorca per vendere una pasticceria ereditata da una donna che non conoscono. Vediamo chi, allora, si è aggiudicato il podio degli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Italia-Croazia e Canale 5 con Pane al limone o semi di papavero

Con gli Europei di Calcio, gli italiani sono posizionati davanti al televisore per seguire le prodezze dell'Italia, ma anche di altre squadre europee. La partita andata in onda ieri sera, lunedì 24 giugno e conclusasi con il pareggio degli Azzurri contro i croati, ha catturato l'attenzione del pubblico italiano, vincendo la sfida degli ascolti tv e registrando 13.250.000 spettatori pari al 58.7% di share.

Su Canale 5, invece, il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero è stato la scelta di 1.495.000 spettatori spettatori, registrando uno share del 7.2%.

Leggi anche Ascolti tv domenica 23 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei e Segreti di famiglia

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Dawn -Fantasmi dal Passato è stato visto da 457.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.1%. Su Italia1 The Twilight Saga: Eclipse è stato visto da 493.000 spettatori segnando il 2.5% di share. Su Rai3 Far West è stato seguito da 667.000 spettatori pari con il 3.6% di share. Su Rete4 Il Segno della Libellula – Dragonfly è stato seguito da 452.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 L’Aquila e il Leone ha raggiunto 542.000 spettatori e il 2.8% di share. Su Tv8 Un Posto nel Mio Cuore ha ottenuto 163.000 spettatori con lo 0.8% di share. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali è stato visto da 400.000 spettatori con l’1% di share.