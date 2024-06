video suggerito

Ascolti tv mercoledì 19 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei Scozia-Svizzera e Davos 1917 Gli ascolti tv di mercoledì 19 giugno: chi ha vinto la sfida tra Rai1 con la partita degli Europei, Scozia-Svizzera, e Canale5 con Davos 1917. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 19 giugno 2024, ha intrattenuto i telespettatori con film, programmi di intrattenimento, approfondimento e tanto calcio. Su Rai 1 è stata trasmessa una nuova partita degli Europei, Scozia contro Svizzera, mentre su Canale5 è andata in onda la serie svizzera Davos 1917. Ecco chi ha vinto in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con la partita degli Europei e Canale5 con Davos 1917

La partita degli Europei, Scozia-Svizzera, conclusasi con un pareggio, 1-1, andata in onda in diretta su Rai 1 vince la serata in termini di ascolti tv: è stata seguita da 4.584.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 la serie televisiva svizzera Davos 1917 che racconta la storia di Johanna Gabathuler, una giovane infermiera che, dopo essersi prodigata per soccorrere i militari sul fronte francese durante la Prima guerra mondiale, si trasforma in una spia tedesca per salvare la sua bambina, ha intrattenuto 1.524.000 spettatori con uno share del 9.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 ieri, in prima serata, è andato in onda il film Non preoccuparti delle piccole cose che ha intrattenuto 925.000 spettatori (5.2% di share). Su Rai3 Chi l'ha visto? ha segnato 1.616.000 spettatori e il 10.8% di share. Su Italia1 lo show di Andrea Pucci In-Tolleranza Zero è stato seguito da 1.362.000 spettatori pari all’8.7% di share. Fuori dal coro su Rete4 ha intrattenuto 848.000 spettatori (6.8% di share). Pechino Express La via delle Indie in replica su TV8 ha raggiunto 277.000 spettatori con l’1.8% di share, Il cacciatore di ex sul NOVE ha segnato 277.000 spettatori (1.8% di share). Su Real Time ieri sera è iniziato il programma Spose in affari con Lodovica Comello e Enzo Miccio: il debutto ha raccolto davanti al video X spettatori pari ad uno share del %. La Torre di Babele – La Fine dell'ordine Globale su LA7 ha intrattenuto 787.000 telespettatori, share 4.3%.