Dove si trova la città di Davos e dov'è stata girata la serie di Canale 5 con Dominique Devenport Davos, la miniserie con Dominique Devenport ambientata nel 1917, arriva su Canale 5 in prima serata a partire dal 19 giugno. Dove è stata girata? Ecco tutte le location scelte per le riprese.

A cura di Valeria Paglionico

A partire da mercoledì 19 giugno su Canale 5 va in onda in prima serata Davos, la miniserie monumentale che prende il nome dalla città tra le Alpi Svizzere in cui è ambientata. La protagonista è Dominique Devenport, l'attrice diventata famosa nel ruolo di Sissi ma che questa volta interpreta Johanna, infermiera che, dopo aver prestato servizio in Francia durante la Prima Guerra Mondiale, ritorna dalla famiglia a Davos, ritrovandosi coinvolta in missioni di spionaggio. Dove si trovano le location scelte per le riprese? Ecco quali sono tutti i luoghi che compaiono nella serie.

Dominique Devenport nella serie Davos

Dove si trova Davos, la città dove si svolge la storia dell'infermiera Johanna Gabathuler

La serie Davos è ambientata nella città omonima delle Alpi svizzere, nel Cantone dei Grigioni. Famosa per essere sia una località sciistica, ogni anno ospita il Forum economico mondiale, evento che solitamente si tiene a gennaio, in occasione del quale le potenze mondiali si riuniscono per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare.

Città di Davos

La serie di Canale 5 è ambientata nel 1917, anno in cui Davos e la Svizzera erano il crocevia dell'intelligence internazionale. All'epoca, infatti, il paese dichiarò la sua neutralità nella Prima Guerra Mondiale, diventato un territorio privilegiato al centro dell'Europa, visto che era circondato da nazioni belligeranti, ovvero la Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia e l'Italia.

Miniserie Davos

Le location della serie di Canale 5 con Dominique Devenport

Quali sono i luoghi di Davos che compaiono nella serie omonima? Molte location, soprattutto quelle usate per le riprese esterne, esistono davvero ma non si trovano nella cittadina svizzera, degli esempi?

Davos

Il parco termale dell’ex Hotel Waldhaus Vulpera e l’ex sanatorio della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, entrambe allestite in modo tale da essere perfettamente a tema col primo decennio del ‘900.

Scena con vista sulle Alpi svizzere

A Vulpera, invece, sono stati creati il parco del Curhaus Cronwald e una pista di pattinaggio. Spesso le riprese si sono tenute nel bel mezzo della neve a una temperatura di meno 20 gradi, cosa che ha provocato una polmonite alla protagonista Dominique Devenport. Diverso è il caso delle scene interne, che sono state girate nei Penzing Studios di Landsberg.

Una location esterna di Davos