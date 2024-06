video suggerito

Ascolti tv venerdì 21 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei e La rosa della vendetta Gli ascolti tv di venerdì 21 giugno 2024: Rai1 vince ancora con la partita degli Europei 2024, Olanda-Francia, contro Canale5 che ha trasmesso una nuova puntata de La rosa della vendetta.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 21 giugno 2024, ha regalato ai telespettatori programmi di informazione, intrattenimento, film cult, serie televisive e ancora tanto sport. Su Rai1 è stata trasmessa in diretta una nuova partita degli Europei 2024, Olanda – Francia, conclusasi con un pareggio, 0-0. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de La rosa della vendetta, la serie televisiva turca con Murat Unalmis (Demir in Terra Amara) e Melis Sezen (Deren in Come sorelle). Ecco chi ha vinto in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Olanda-Francia e Canale5 con La Rosa della Vendetta

Vince in termini di ascolti tv ancora lo sport, su Rai 1. La partita degli Europei 2024 tra Olanda e Francia andata in onda ieri sera, venerdì 21 giugno 2024, ha raggiunto 5.108.000 telespettatori pari ad uno share del 30,2%. Il nuovo appuntamento con La rosa della vendetta ha intrattenuto, invece, 2.045.000 telespettatori con uno share del 12,6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 I casi della giovane Miss Fisher ha totalizzato 734.000 telespettatori pari ad uno share del 4,5%. Su Rai 3 il doc La Bussola – Il collezionista di stelle è stato seguito da 588.000 telespettatori pari ad uno share del 3,6%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.176.000 con uno share del 9,6%. Su Italia 1 il film Mi presenti i tuoi? è stato visto da un netto di 871.000 telespettatori pari ad uno share del 5,8%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha intrattenuto 458.000 telespettatori pari ad uno share del 3,3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili ha raccolto davanti al video 268.000 spettatori pari all'1,7% di share. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha intrattenuto 436.000 telespettatori pari ad uno share del 2,7%.