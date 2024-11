Ascolti TV sabato 2 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

video suggerito

La prima serata di ieri, sabato 2 novembre, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Canale5 ha lasciato spazio a Tu sì que vales con Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nell'access prime time, la sfida tra Striscia la notizia e Chissà chi è. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 2 novembre.

La sfida degli ascolti tv tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Nella prima serata di sabato 2 novembre, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ballando con le stelle. Alan Friedman e Giada Lini sono stati eliminati dal programma di Milly Carlucci. Inoltre, Nina Zilli si è ritirata, tra costole rotte e un problema al piede, la concorrente ha capito di non potere più affrontare questa sfida al pari dei suoi compagni di avventura. Pasquale La Rocca, suo partner a Ballando con le stelle, spera nel ripescaggio. Il programma del sabato sera di Rai1, per un soffio, si è attestato come programma più visto della serata con 3.390.000 spettatori pari al 25.9% di share (Il segmento Tutti in pista è stato seguito da 3.834.000 spettatori pari al 21.3% di share). Su Canale5 in onda Tu sì que vales. Il programma con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ha registrato 3.409.000 spettatori con il 24.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso l'inchiesta Delitti in famiglia – Il caso Delfino, che ha registrato 279.000 spettatori pari all’1.6% di share. Rai3 ha proposto Rachel. Il film con Rachel Weisz, Sam Claflin, Iain Glen, Holliday Grainger e Andrew Knott è stato seguito da 339.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Italia1 in onda L'era glaciale 4 – Continenti alla deriva, che ha interessato 826.000 spettatori con il 4.7% di share. Rete4 ha proposto Miami Supercops. Il film con Bud Spencer e Terence Hill ha interessato 493.000 spettatori con il 3% di share. La7 ha trasmesso il programma In altre parole che ha raccolto 850.000 spettatori con il 4.9% di share. Sul Nove, Accordi & disaccordi è stato seguito da 354.000 spettatori con il 2.3% di share.

Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di Antonio Ricci e Amadeus

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Canale5, Striscia la Notizia con Sergio Friscia e Roberto Lipari ha registrato 3.159.000 spettatori con il 17.55% di share. Il Nove ha lasciato spazio a Chissà chi è. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 534.000 spettatori con il 2.95% di share. Come ogni sabato, Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda per lasciare spazio a Ballando con le stelle.