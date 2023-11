Ascolti tv sabato 18 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales I dati Auditel di sabato 18 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai1 con una nuova puntata di Ballando con le Stelle e Canale 5, che ha trasmesso la finale di Tu Si Que Vales.

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo di sabato 18 novembre ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di approfondimento e intrattenimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci in cui alcuni personaggi vip si mettono alla prova con la danza. Canale5 ha lasciato spazio alla finale di Tu Si Que Vales, che ha decretato il vincitore di questa edizione. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales

Nella serata di sabato 18 novembre, Rai1 ha trasmesso la quinta puntata di Ballando con le Stelle. Dopo una serrata competizione tra le coppie, in cui non sono mancati momenti emozionanti e discussioni accese (come quella tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari), a dover abbandonare il programma sono stati Rosanna Lambertucci e Simone Casula, che hanno perso lo spareggio con Carlotta Mantovan-Moreno Porcu e Antonio Caprarica-Maria Ermachkova. L'appuntamento con lo show di Milly Carlucci è stato visto da 3.253.000 spettatori pari al 22.2% di share.

Su Canale5 è invece andata in onda la finale di Tu Si Que Vales, che ha incoronato vincitore Samuele Palumbo. Il violinista, 16 anni, ha conquistato il pubblico da casa che, infatti, l'ha votato attraverso il televoto. In quanto minorenne, è stata la madre a ritirare il premio. A stabilire la rosa dei 16 finalisti erano stati, invece, i voti dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e di Sabrina Ferilli. L'ultima puntata di questa edizione è stata vista da 3.980.000 spettatori con uno share del 28.2%, conquistando così gli ascolti di questo sabato sera appena trascorso.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte e i dati Auditel delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso S.W.A.T., che ha conquistato 826.000 spettatori con il 4.4% di share, mentre Rai 3 ha lasciato spazio allo show Macondo, che ha coinvolto 380.000 spettatori e totalizzato il 2.3% di share. Su Rete 4 il film …Più forte ragazzi! ha interessato circa 677mila spettatori (3.8% share), mentre su Italia1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini ha registrato 841mila spettatori con uno share del 4.9%.