Ascolti tv martedì 15 aprile: chi ha vinto tra Il turco e Fuochi d'artificio Gli ascolti tv di martedì 15 aprile 2025. Fuochi d'artificio su Rai1 ha vinto la sfida agli ascolti con Il turco in onda su Canale5. Tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di martedì 15 aprile 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e reality show. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della serie Fuochi d'artificio, serie di Susanna Nicchiarelli che racconta la seconda guerra mondiale da un punto di un gruppo di bambini che decidono di mettersi al servizio dei partigiani. Su Canale5, invece, l'ultima puntata de Il turco, fiction con Can Yaman. chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Fuochi d'artificio e Canale 5 con Il turco

La serie televisiva Fuochi d'artificio in onda su Rai 1 ieri sera, martedì 15 aprile 2025, ha intrattenuto 2.961.000 spettatori pari al 17% di share, vincendo la serata in termini di ascolti. La seconda e ultima puntata de Il turco, andato in onda su Canale5 ha tenuto incollati al video 1.761.000 spettatori con uno share dell'11.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 Diamoci del tu con Enrico Brignano ha intrattenuto 866.000 spettatori (5.6%). Un giorno in pretura su Rai3 è stato seguito da x spettatori con uno share del %. È sempre Cartabianca ha segnato 495.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Italia è andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene, programma che ha registrato 1.666.000 spettatori (12.7%). Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.589.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Tv8 Dinner Club ha ottenuto 272.000 spettatori con il 2%. Sul Nove xXx ha radunato 276.000 spettatori (1.7%)

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

Affari Tuoi, in onda ieri sera nell'access prime time di Rai1, ha visto Angela dalla Puglia come protagonista. La partita è stata vista da 6.237.000 spettatori (30% di share). Striscia La Notizia in onda su Canale5 ha registrato 2.568.000 spettatori con il 12.4% di share.