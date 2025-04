video suggerito

Affari Tuoi, la partita di Angela che accetta l’offerta da 50mila euro: “La prima volta che faccio qualcosa per me” Partita fortunata per Angela, pacchista incinta della Puglia, che dopo aver eliminato tutti i pacchi blu, accetta l’offerta del dottore di 50mila euro. “Lo faccio per le mie figlie” ha raccontato. Il suo pacco conteneva 30mila euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 15 aprile 2025, è stata Angela della Regione Puglia. La pacchista, in dolce attesa, ha raccontato di sé: "Sono un'infermiera e mamma di Giulia di 1 anno e mezzo. E ce n'è un'altra in arrivo". Raggiunta al bancone dal compagno Giuseppe, ha scherzato con lui e con Stefano De Martino sul nome, non ancora scelto, per la loro seconda figlia. Dopo una fortunata partita, la coppia è tornata a casa con 50mila euro.

La partita di Angela ad Affari Tuoi

La partita di Angela ad Affari Tuoi è iniziata con l'eliminazione dal tabellone di 200 euro. Subito dopo la pacchista ha aperto i pacchi contenenti 500 euro, 0 euro, 100mila euro, 1 kg di taralli (pacco speciale dedicato alla Regione in gioco) e 50mila euro.

Il dottore, come prima offerta, le ha proposto 33mila euro. "Ringraziamo il dottore, andiamo avanti" ha commentato Angela prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi contenenti 5mila euro, 20 euro e 75 euro, il dottore le ha proposto il cambio. Dopo aver rifiutato, Angela ha eliminato dal tabellone 10 euro, 1 euro e 100 euro: è rimasta, quindi, con un solo pacco blu in gioco.

Il dottore, allora, ha offerto alla coppia 2 tiri per 39mila euro: "Bella offerta, ho dei numeri che trovo difficile chiamare. Mi sento combattuta. Rifiuto l'offerta" ha commentato Angela dopo aver ascoltato anche il parere del compagno e prima di tritare il secondo assegno. Con i due tiri a disposizione ha aperto i pacchi dal valore di 75 euro e 10mila euro. Allora il dottore ha proposto il cambio, poi rifiutato. "Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato un ex pacchista, Alberto delle Marche. Quindi chiamo le Marche" ha dichiarato Angela. Quel pacco conteneva 50 euro e Stefano De Martino ha potuto urlare "Soldi sicuri". Con il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 300mila euro.

Il finale di Angela ad Affari Tuoi che torna a casa con 50mila euro

Il dottore ha proposto ad Angela e Giuseppe 30mila euro. "Ringrazio, ma a questo punto rifiuto l'offerta e andiamo avanti" ha commentato la pacchista che con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 15mila euro. Allora il dottore ha offerto 50mila euro e Angela ha deciso di accettare l'assegno: "Ora è impegnativo. Io mi sono divertita un sacco, non pensavo di vivere un'esperienza del genere a 32 anni. Questa è la prima volta che faccio qualcosa per me, lasciare mia figlia a casa è stato impegnativo. Faccio questa esperienza per le mie figlie. 200mila euro ti cambiano la vita, 20mila no. 50 sono un aiuto, io non me la sento di gettare all'aria 50mila euro. Quindi ringrazio e accetto". Nel suo pacco c'erano 30mila euro.