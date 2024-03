Ascolti tv lunedì 18 marzo: chi ha vinto tra Il Grande Fratello e Le indagini di Lolita Lobosco Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra le Indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1, e una nuova puntata de Grande Fratello in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 18 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, lunedì 18 marzo, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata dalla fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra il Grande Fratello e Le Indagini di Lolita Lobosco

Nella prima serata di ieri, lunedì 18 marzo, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco. La fiction, arrivata alla sua terza stagione, racconta le vicende della vicequestore di Bari interpretata da Luisa Ranieri. Nell'episodio andato in onda, la protagonista ha continuato a battibeccare con Antonio Forte, che si è stabilito a casa sua. Intanto, in un momento di forte preoccupazione dovuto a una persona cara in pericolo, Lolita prende le distanze dall'affascinante Leon. Su Canale 5 invece un nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto Alfonso Signorini, la cui puntata finale andrà in onda la prossima settimana. Durante la puntata, due concorrenti hanno dovuto lasciare definitivamente il reality, Paolo Masella e Anita Olivieri, Massimiliano Varrese è stato decretato terzo finalista e tre concorrenti sono in nomination. La serata ha conquistato X spettatori pari a uno share del%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 2 il film Boss in incognito è stato visto da X spettatori, su Rai 3 Presa Diretta ha raggiunto X spettatori. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stato visto da x spettatori, mentre su Italia 1 il film John Wick ha conquistato X spettatori.