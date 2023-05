Ascolti tv domenica 7 maggio: chi ha vinto tra Un Passo Dal Cielo 7 e lo Show dei Record Nella prima serata di domenica 7 maggio, il penultimo appuntamento con Un Passo dal Cielo 7 è il programma più visto dagli italiani. La fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello ha portato su Rai 1 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di domenica 7 maggio, l’appuntamento su Rai 1 con la fiction Un passo dal Cielo 7 è stato il programma più visto della serata, con 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. Restano, in confronto, una manciata di spettatori a Gerry Scotti e al suo Show dei Record, che ha portato su Canale 5 1.655.000 spettatori con uno share del 10.9%.

Un passo dal Cielo 7 non delude sul finale di stagione

La fiction di Rai 1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello continua ad attirare il pubblico, ancora affezionatissimo a questa settima stagione che sta per volgere al termine. Gli ascolti tv continuano infatti a non deludere, nonostante il cambio di programmazione della rete che ha anticipato gli ultimi due appuntamenti previsti per il finale di stagione. Gli ultimi episodi andranno in onda lunedì 8 maggio e non giovedì 18 maggio, come pensato inizialmente. Il mondo delle fiction targato Rai, comunque, continua ad attrarre moltissimi spettatori ora ai fedeli al prodotto e nella sfida agli ascolti sembra ormai sempre più difficile che ad avere la meglio sia la contro programmazione Mediaset. In questo caso la proposta è stata quella delle puntate in repliche de Lo Show dei Record con Gerry Scotti, che si è fermato a numeri anche già bassi della settimana pretendete (1.655.000 spettatori contro 1.866.000 spettatori).

Gli ascolti tv sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 Crossword Mysteries – Abracadavere in prima visione ha interessato 744.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside, in onda dalle 20:52 alle 00:13, è scelto da 906.000 spettatori pari al 5.5% (anteprima a 655.000 e il 3.7%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:34 alle 22:25, ha incollato davanti al video 2.200.000 spettatori pari all’11.5% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:28 alle 00:19, 1.320.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a 1.230.000 e il 7.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 460.000 spettatori (3.3%). Su La7 Harry, ti presento Sally… ha registrato 328.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 il pre gara del GP Miami di Formula 1 segna 559.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy in replica, dalle 19:56 alle 22:59, è seguito da 423.000 spettatori (2.3%). Sul 20 After The Sunset sigla 441.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 Identità rubata è la scelta di 316.000 spettatori (1.7%). Su SkySport il GP Miami di Formula 1 è visto da 1.138.000 spettatori con il 6.1%.