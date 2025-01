Ascanio Pacelli del GF torna in tv, condurrà un programma su Real Time: di cosa si tratta e quando inizia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ascanio Pacelli torna in tv. Dopo la conduzione di Sky Golf Club nel 2016 e alcune esperienze precedenti sul piccolo schermo, l'ex concorrente del Grande Fratello nel 2003 sarà il conduttore del programma The Golden Bachelor- Non è mai troppo tardi per innamorarsi, in onda su Real Time da mercoledì 19 febbraio. Si è fatto conoscere da pubblico per la sua partecipazione al reality di canale 5, dove ha incontrato la moglie Katia Pedrotti, padre dei suoi figli Matilda e Tancredi. Proprio di recente, sui social ha raccontato che il secondogenito era stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute e dovrà affrontare una "nuova normalità".

Ascanio Pacelli alla conduzione di The Golden Bachelor- Non è mai troppo tardi per innamorarsi

Ascanio Pacelli è pronto a rimettersi alla prova in tv dopo quasi 10 anni di assenza. L'ex concorrente del Grande Fratello nell'edizione del 2003, dove ha conosciuto l'attuale moglie Katia Pedrotti, sarà il il conduttore del programma The Golden Bachelor- Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Si tratta di un format americano, prodotto da Fremantle Italia, che porta sul piccolo schermo il tema dell'amore maturo in modo ironico: un golden bachelor, uomo romantico over 60 che ha deciso di rimettersi in gioco, incontrerà 16 ladies e potrà conoscerle sullo sfondo di una lussuosa villa. Alla fine di ogni episodio, per alcune di loro l'esperienza potrebbe finire: se durante la ‘cerimonia delle rose' non riceveranno alcuna rosa, dovranno lasciare il programma. Dopo un lungo percorso, il bachelor sceglierà la donna a cui dare la ‘rosa golden', che diventerà poi la sua compagna per la vita.

La carriera in tv di Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 nel 2004. Nel corso del reality ha conosciuto Katia Pedrotti, che è diventata sua moglie e madre dei suo figli. Dopo l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, ha condotto il programma Real Fighters su Italia1 e co-condotto con Enrica Bonaccorti la trasmissione Il mio migliore amico. Nel 2006 debutta in Rai e viene scelto come invitato per Il treno dei desideri, condotto da Antonella Clerici. Qualche anno più tardi si affaccia al mondo della recitazione e appare come attore nella fiction Dove è mia figlia? e a teatro con la commedia Il sesso forte. L'ultima esperienza in tv risale al 2016 quando ha condotto Sky Golf Club. In passato è stato un giocatore professionista di golf.