Come sta il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: “Dobbiamo convivere con una normalità diversa” Con alcune storie pubblicate su Instagram, Katia Pedrotti ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del figlio Tancredi, avuto con il marito Ascanio Pacelli: “Sta meglio, ma dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa”. Il bambino, 10 anni, era stato ricoverato in ospedale per circa una settimana. I genitori hanno preferito non spiegare cosa gli sia successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Katia Pedrotti ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute di Tancredi. Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato ai followers come sta il figlio, avuto con il marito Ascanio Pacelli, conosciuto proprio nella casa più spiata d'Italia. Il bambino era stato ricoverato in ospedale per motivazioni ad oggi ancora non note e dimesso dopo circa una settimana.

Come sta Tancredi, figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Con alcune storie pubblicata su Instagram, come prima cosa, Katia Pedrotti ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno mandato un messaggio di affetto e sostegno per il piccolo Tancredi, che oggi sta meglio: "Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto. La cosa importante che voglio dirvi oggi è che Tancredi sta meglio". L'ex gieffina ha preferito non rivelare cosa è successo al figlio, limitandosi a dire che "dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà" e invitando a non fare domanda: "Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi che cosa ha avuto e che cosa è successo, perché in questo momento è importante solo una cosa, che lui stia bene". L'ex gieffina ha poi precisato che tornerà a lavorare sui social, chiedendo ai di evitare commenti negativi e giudicanti nei suoi confronti:

Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna, davanti alle difficoltà che la vita gli pone deve comunque trovare la forza per ritornare alla sua normalità. Questo perché fa bene alla famiglia, fa bene a Tancredi e fa bene anche a me. Per cui io ricomincerò col mio lavoro social e chiedo la gentilezza a quelle persone poco sensibili di evitare di scrivere il messaggio: ‘Eh, guarda questa, il figlio non è stato bene e lei torna'. Il lavoro è parte fondamentale della normalità di ognuno di noi e deve continuare ad andare avanti.

Cosa era successo al figlio della coppia, ricoverato in ospedale per alcuni giorni

In un video pubblicato su Instagram lo scorso 8 gennaio, Katia e Ascanio avevano raccontato che il loro primogenito Tancredi era ricoverato all'ospedale di Carpi, pur senza entrare nel dettaglio delle cause. Rientrati a Roma, dove vivono, si erano recati all'ospedale Bambin Gesù per "capire cosa sia successo e trovare un percorso". Sui social, avevano condiviso solo lo scatto del piccolo con un braccio fasciato. A qualche giorno di distanza l'annuncio di essere rientrati a casa tutti insieme e la notizia che il bambino, 10 anni, è migliorato.