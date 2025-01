Il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli ricoverato in ospedale: “Dobbiamo capire cosa sia successo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sono state ore di grande apprensione quelle vissute da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. I due, che stanno insieme dal 2003, quando si sono conosciuti al Grande Fratello, stanno insieme da più di vent'anni e hanno avuto due figli: Matilda e Tancredi. Proprio quest'ultimo, che ha solo dieci anni, è stato ricoverato all'ospedale di Carpi. Su Instagram, la coppia ha ringraziato i medici che li hanno assistiti in questo momento difficile: "Persone fantastiche, dovremo capire cosa è successo e iniziare un percorso".

Cosa è successo al figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

In un video pubblicato su Instagram, i due hanno aggiornato i fan sulle condizioni del piccolo Tancredi, 10 anni, che è stato ricoverato all'ospedale di Carpi per motivi che, almeno per il momento, non hanno voluto approfondire. "Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo, volevamo ringraziare tutti, nessuno escluso, tutte le persone che lavorano nell'ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e di ironia".

Il reparto pediatrico che ha seguito il bambino "è stato fantastico, soprattutto per la loro capacità di tranquillizzarci", le parole della coppia. Tancredi ora sta meglio: "Cerchiamo di portare le giuste attenzioni che servono in questo momento, siamo tornati a Roma e oggi dovremo andare al Bambin gesù e capire cosa sia successo e trovare un percorso, ma trovare persone così in gamba è stato meraviglioso". Poco prima, Pedrotti aveva pubblicato la foto del piccolo, mostrandone il braccio medicato.