Chi è Massimiliano Pace, il primo The Golden Bachelor italiano del programma in onda su Real Time Massimiliano Pace è il primo Golden Bachelor italiano, protagonista dell'omonimo programma The Golden Bachelor- Non è mai troppo tardi per innamorarsi, dal 19 febbraio su Real Time. Ha 61 anni, vive a Roma e lavora come consulente finanziario.

A cura di Elisabetta Murina

Massimiliano Pace è il Golden Bachelor della prima edizione italiana dell'omonimo The Golden Bachelor- Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Il programma va in onda a partire da mercoledì 19 febbraio in prima serata su Real Time. Condotto da Ascanio Pacelli, il programma racconterà il viaggio di un ‘Golden Bachelor', un uomo over 60 alla ricerca dell'amore tra 16 ladies, da conoscere in una lussuosa villa. Una sola riceverà la ‘rosa d'oro' e sarà la sua compagna.

Chi è Massimiliano Pace, il primo The Golden Bachelor italiano

Il Golden Bachelor della prima edizione del programma è Massimiliano Pace, soprannominato Max. Ha 61 anni, vive a Roma e di professione è un consulente finanziario. È uomo sportivo, grande appassionato di tutto ciò che riguarda il mare, dal nuoto all'apnea, le immersioni e la pesca subacquea. Ama fare le vacanze in barca a vela con le figlie Carlotta e Costanza, avute con la ex moglie. È sempre stato un uomo sportivo ha giocato a rugby, football americano e squash. Oggi si diletta con il tennis e il golf. È appassionato di cucina, in particolare piatti di pesce.

La vita privata di Massimiliano Pace: dopo un matrimonio lungo 13 anni cerca l'amore

Dopo essersi laureato, Massimiliano Pace si è trasferito in Germania, dove ha conosciuto la sua ex moglie. I due sono stati sposati per 13 anni e hanno avuto due figlie, Carlotta e Costanza. Tra loro l'amore è poi finito perché, stando a quanto ha raccontato, "si è spenta la fiamma". Quanto all'amore, è pronto a rimettersi in gioco nel programma, dove dovrà scegliere la donna a cui dare la sua ‘golden rose'. "Non esiste un tipo ideale, è più una questione di attrazione chimica e di eleganza”, ha spiegato a proposito della donna che sta cercando al suo fianco.