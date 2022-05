Arriva Sex Tape Italia, il programma per ritrovare la passione sotto le lenzuola Arriva su Discovery Plus un nuovo programma dedicato alla sessualità. Si tratta di Sex Tape Italia, dove dodici coppie parleranno dei loro problemi di intimità, provando a recuperarla prendendo parte ad un esperimento tv.

A cura di Ilaria Costabile

La sfera sessuale è senza dubbio uno degli aspetti più importanti per mantenere viva una relazione di coppia, ma non sempre è facile riuscire a tenere acceso il fuoco sacro della passione. Per provare a spiegare il perché la chimica tra due partner svanisce e provare a riconquistarla arriva un nuovo show, si tratta di Sex Tape Italia ed è prodotto da Discovery Plus.

Un esperimento per ritrovare l'intimità

Costruire un'intimità soddisfacente e mantenerla sempre attiva è una cosa che la maggior parte delle coppie raggiunge nel tempo, ma ci sono anche dei momenti in cui nonostante l'amore reciproco qualcosa non va, ed è per questo che dodici coppie hanno deciso di prendere parte a questo esperimento, diventato un programma televisivo, accettando di essere ripresi anche nei loro momenti più intimi, affinché insieme all'aiuto di una sessuologa i partecipanti possano provare a recuperare l'intesa sotto le lenzuola.

Come funziona Sex Tape Italia

Ogni episodio di questo esperimento sociale, vede al centro del racconto tre coppie, ad ognuna di loro è stata data una telecamera con la quale dovranno riprendere per una settimana i momenti più intimi della loro relazione, in cui sono ovviamente compresi i momenti più caldi del loro rapporto. Trascorso questo tempo, poi, le coppie si ritroveranno in una villa, dove ad accoglierle ci sarà la psicologa e sessuologa clinica Valeria Randone, con la quale ognuno di loro rivedrà il girato della settimana e lo commenterà, cercando di trovare i motivi che hanno messo in crisi il loro rapporto, ma soprattutto la loro intimità. I consigli e i confronti con le altre coppie partecipanti apriranno un vero e proprio spazio di discussione, in cui emergeranno insicurezze, perplessità, blocchi tanto emotivi quanto fisici che, ovviamente, hanno avuto un'incidenza sulle performance sotto le lenzuola. L'obiettivo di Sex Tape Italia è quello di portare l'attenzione su una tematica importante, delicata e della quale si può anche parlare per trovare le soluzioni più adeguate.