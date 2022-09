Arena Suzuki, il video del battibecco tra Amadeus e Ornella Vanoni: “Con le basi non mi piace cantare” Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 andrà in onda da sabato 17 settembre. Intanto, trapelano le immagini di un battibecco tra Amadeus e Ornella Vanoni.

A cura di Daniela Seclì

Ornella Vanoni è tra gli artisti che presenzieranno all'evento musicale condotto da Amadeus Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90. Il programma è stato registrato lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre e andrà in onda nell'arco di tre prime serate, previste per il 17 settembre, il 24 settembre e l'1 ottobre. Durante la registrazione dello scorso lunedì, era presente anche Ornella Vanoni, che sembra avere avuto un piccolo battibecco con Amadeus.

Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90, Ornella Vanoni si ribella ad Amadeus

A pubblicare un breve video, che mostra uno stralcio di quanto accaduto durante la registrazione della prima puntata di Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90, è stato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Biagio D'Anelli. Il trentottenne è convinto che la scena non verrà mandata in onda, nel corso della prima puntata del programma, prevista per sabato 17 settembre:

Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90 settimana prossima in onda su Rai1. Amadeus che non si fida di far cantare l'immensa Ornella Vanoni live ma con le basi…Ornella Vanoni si ribella.

Il video del battibecco

Ornella Vanoni era stata chiamata a cantare la canzone L'appuntamento. Nel breve frammento pubblicato da Biagio D'Anelli si vede Amadeus che si avvicina alla cantante e le chiede: "La vuoi rifare così viene meglio?", l'artista domanda: "La devo rifare?". Poi alza la voce spazientita: "Con le basi non mi piace cantare". Amadeus, allora, le consiglia: "Però ascolta, la devi guardare (presumibilmente si riferisce a chi stava tentando di dirigerla, ndr). Tu non la guardi, guardi solo loro (il pubblico, ndr)". Non resta che attendere la puntata di Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 che andrà in onda sabato 17 settembre, per scoprire se questo frizzante siparietto verrà tagliato.