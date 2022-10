Antonino Spinalbese si sfoga dopo il confronto con Ginevra Lamborghini: “Mi sembra una pagliacciata” Dopo aver incontrato Ginevra Lamborghini nella puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è sfogato con Carolina Marconi: “Mi sembra tutto una pagliacciata, devo fare i miei pensieri”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha potuto incontrare Ginevra Lamborghini. Un confronto in cui i due hanno potuto chiarire alcune incomprensioni, che avevano portato il pilota a mettere i discussione il fatto di essersi esposto più del dovuto nel rapporto con l'ex coinquilina.Dopo aver visto l'ex gieffina in giardino, però, Spinalbese si è sfogato con Carolina Marconi.

Cosa ha detto Antonino Spinalbese dopo aver incontrato Ginevra

In salotto con Carolina Marconi, Spinalbese ha commentato l'incontro avuto con Ginevra Lamborghini nel corso della puntata del 24 ottobre."Mi sono comportato con lei in maniera diversa, assolutamente", ha detto il concorrente alla coinquilina. E ha poi aggiunto: "Però a me sembrano tutte della pagliacciate". A quel punto Carolina Marconi, sorpresa dalle affermazioni del pilota, ha chiesto: "Cosa? Quello che avete fatto prima?". "Ma sì… non so, devo fare i miei pensieri, mi sembra che lei esponendosi così tanto nei miei confronti, mi ha mirato proprio", ha replicato lui.

L'incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini al GF Vip

Ginevra è entrata nella Casa per chiarire alcune incomprensioni nate con Antonino Spinalbese e infatti ha esordito: "Ho avuto bisogno di vederti, ti devo chiedere scusa, ho frainteso delle tue parole e ho capito, ti ho visto in questi giorni molto provato, mi è pianto il cuore, non avrei mai voluto pugnalarti alle spalle, non era mia intenzione". Lui è apparso particolarmente felice di poter vedere di nuovo la ragazza, tanto che ha subito risposto: "Basta far casino. Quando tu rimani qua dentro e ti viene detta solo una frase, ti vengono una marea di pensieri nella testa, però se è servito a venire qua, lo possiamo rifare un'altra volta".