Antonino Spinalbese rivela: “Ho fatto un patto sotto le lenzuola con Oriana”

Antonino Spinalbese alla resa dei conti. Al Grande Fratello Vip fioccano le trame, come quella segretissima tra Spinalbese e Oriana Marzoli. Ieri notte, dopo la puntata, proprio il parrucchiere vip ha parlato del patto segreto che avrebbe fatto con la modella italo-venezuelana, che dentro e fuori dalla casa è sempre più al centro delle polemiche e delle dinamiche. L'ex di Belen ha paragonato la modella a un'auto che per lui non era all'altezza.

Antonino Spinalbese ha spiegato in questo discorso che "prima di lasciarsi andare" ha bisogno di vederci chiaro e di capire meglio tutta la situazione. Ma cosa è successo? Questo quello che è emerso dalle sue parole.

Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Mi confessato che non le sarebbe mai andato giù questa roba che un uomo le possa dire di no. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa, lasciami tu, cosa ti posso dire di più?’. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico. Quindi per questo le ho detto quella cosa. Quindi adesso anche con le altre qui non voglio ferire nessuno. Nei casi in cui mi dicono ‘senti ma ti piace lei?’ Io dico sì su tutte, anche per questa cosa qui, perché non è bello dire di no ad una donna.