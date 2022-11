Antonino Spinalbese parla di Cecilia Rodriguez: “Con la sorella non c’entra niente, è bravissima” Antonino Spinalbese evidenzia la presunta somiglianza tra Oriana Marzoli e Cecilia Rodriguez ma il suo commento sembra una velata critica alla ex Belén: “Non c’entra niente con la sorella, è bravissima”.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, pare a causa di una diffida ricevuta prima del suo ingresso, Antonino Spinalbese sta prestando particolare attenzione a evitare di nominare la ex compagna Belén Rodriguez, madre di sua figlia Luna. Eppure, stanco a quanto riporta Biccy, qualche ora fa l’ex parrucchiere si sarebbe lasciato sfuggire un commento indirettamente rivolto proprio alla ex. Antonino ha a lungo parlato del suo rapporto con Oriana Marzoli con l’amico Edoardo Tavassi. Proprio durante quella conversazione, si sarebbe sbottonato a proposito di Belén.

Antonino Spinalbese: “Oriana Marzoli mi piace”

Parlando con Edoardo che gli aveva chiesto se davvero abbia mai pensato di aver una storia con Oriana una volta tornato alla vita reale, Antonino ha risposto: “Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì, me l’ha raccontato lei”. Oriana gli piace davvero quindi, e il fatto che i due si siano avviicinati finta. Baciarsi lo dimostra. Ma che cosa c’entra Cecilia Rodriguez?

Spinalbese: “Oriana assomiglia a Cecilia Rodriguez”

Cecilia ha fatto capolino nella conversazione tra Edoardo e Antonino quando Spinalbese ha tracciato un parallelo tra la sorella di Belén e la concorrente spagnola. “Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona…non ne posso parlare…che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”. Parole che sottintenderebbero una specie di giudizio nei confronti della ex compagna Belén, paragonata on negativo alla sorella Cecilia.