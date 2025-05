video suggerito

Antonello Venditti sorprende Mara Venier: "Sei strana. Non avere paura di mostrare le tue debolezze" Nel corso della puntata di Domenica In del 18 maggio, Mara Venier è stata sorpresa dalle parole di Antonello Venditti. "Questo non era previsto" ha detto la conduttrice dopo l'intervento del cantautore romano.

Nell'ultima puntata di Domenica In del 18 maggio, Mara Venier è stata sorpresa da una lunga dedica di Antonello Venditti. Appena entrato in studio, infatti, il cantautore romano ha speso parole di grande affetto e stima per la conduttrice, esprimendo profonda tristezza di fronte all'ipotesi di un suo addio al programma.

Mara Venier dopo le parole di Venditti: "Non era previsto"

Ospite dell'ultima puntata di Domenica In, Antonello Venditti ha omaggiato la conduttrice regalandole il suo cappello bianco. "È per te, rimarrà qua per sempre" ha commentato il cantautore romano. Ha poi continuato rifiutando l'idea che quella fosse la sua ultima puntata: "Non può essere così". Mara Venier si è commossa nel sentire le sue parole, Venditti infatti ha aggiunto:

Sei strana, non voglio dire straordinaria perché lo dicono tutti. Riesci a essere te stessa ovunque tu vada, ed è per questo che le persone come me ti vogliono bene. Prima in studio hanno mandato "Ci vorrebbe un amico". Sei proprio l'incarnazione dell'amica donna.

Parlando della sua carriera televisiva, invece: "Al di là della professionalità, che è superiore, ma tu porti nella professionalità una verità, un senso di giusto che è difficile trovare". E infine, forse riferendosi alle ultime dichiarazioni della conduttrice, ha concluso: "Non avere paura di dimostrare le tue debolezze e fragilità che diventano la tua forza. La forza che dai a tante persone". Mara Venier, emozionata, lo ha ringraziato di cuore: "Questo non era previsto".

Mara Venier: "Ultima puntata di Domenica In, non sono stati mesi facili"

A poco dall'ultima diretta di Domenica In, Mara Venier al Salone del Libro aveva di star passando un momento complicato, molto probabilmente per via delle condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Anche nel corso della puntata del programma ha ribadito le stesse difficoltà:

Grazie al pubblico, prima di tutto grazie a voi che ci avete seguiti, pensate che quest'anno abbiamo fatto un punto di share in più dell'anno scorso. Quando dico che è l'ultima è perché ci credo veramente. Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata…