Antonella Fiordelisi su Edoardo: “Non c’è nulla di male se è bisex, Alberto prova qualcosa per lui” Antonella Fiordelisi ieri si è sfogata con Elenoire Ferruzzi riguardo l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria con Alberto De Pisis al GF VIP, “Gli ho chiesto se è bisex, non c’è niente di male se gli piacciono anche gli uomini”.

A cura di Gaia Martino

Antonella Fiordelisi non trova pace, pensa che il suo "flirt" Edoardo Donnamaria conosciuto nella Casa del Grande Fratello VIP sia interessato anche agli uomini. "Non c'è nulla di male" ha confessato ieri a Elenoire Ferruzzi che crede che, anche se fosse bisessuale, non lo ammetterebbe. Una volta l'influencer confessò il suo parere al volto di Forum ma la risposta fu: "Tutti i gay pensano che gli altri siano gay". A far dispiacere la Fiordelisi è il fatto che a soffrirne degli atteggiamenti equivoci è ora Alberto De Pisis: "Prova delle cose per lui".

Lo sfogo e i dubbi di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi durante un confronto con Elenoire Ferruzzi ha parlato di Edoardo Donnamaria che secondo lei è bisessuale, ma non lo ammette. Per l'influencer a soffrirne della poca chiarezza del volto di Forum è Alberto De Pisis che le ha confessato di provare dei sentimenti:

Mi dispiace per Alberto, mi ha detto che prova delle cose per Edoardo. Edoardo magari ha sbagliato all'inizio, non è che puoi fare i massaggi, toccarlo, può pensare male. L'ha scambiato per altro. Io gliel'ho chiesto se è bisex, gli ho detto "dimmelo che non c'è nulla di male". Lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, quindi magari poteva sembrare che fosse bisex, magari lo è.

Elenoire Ferruzzi sostiene che anche se fosse bisessuale, non lo ammetterebbe: "Lui dirà no sicuramente, anche se sta andando con un uomo ti dirà di no. Non te lo direbbe, ricordatelo. Una donna te lo dice, un uomo no".

Edoardo Donnamaria si è dichiarato fluid

Durante una chiacchierata con Alberto De Pisis e Cristina Quaranta, diverse settimane fa, Edoardo Donnamaria si dichiarò Genderfluid. "Io sono più fluid, gender fluid" confessò ai suoi inquilini. E in effetti gli atteggiamenti ammalianti del volto di Forum verso Alberto, durante la conoscenza diventata ancora più intima con Antonella Fiordelisi, attesterebbero le sue parole.