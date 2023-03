Antonella Fiordelisi parla del suo ex Gianluca Benincasa: “Spero che sia uscito con altre ragazze”

La storia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua tra alti e bassi ormai da mesi, anche se i gieffini si sono lasciati alle spalle frequentazioni importanti, come l'ex schermitrice che è entrata nella casa più spiata d'Italia salutando Gianluca Benincasa. Parlando con il suo attuale fidanzato della situazione che la attende una volta uscita, ha chiarito che lui è sempre stato al corrente del fatto che lei avrebbe affrontato il reality da single.

Una chiacchierata tranquilla dalla quale emerge che Antonella Fiordelisi non ha mai pensato di essere impegnata con il mental coach salernitano, anzi, ha sottolineato come sia stato lui a credere che dopo aver vissuto il suo momento nella Casa di Cinecittà, lei sarebbe potuta tornare tra le sue braccia, essendo di fatto l'ultima sua relazione importante. A Donnamaria, quindi, ha detto:

Leggermente diverse, invece, le parole di Gianluca Benincasa, secondo cui tra loro ci sarebbe stato un accordo che prevedeva un fidanzamento di Antonella nel reality, perché l'influencer aveva studiato attentamente le dinamiche delle precedenti edizioni, per capire cosa potesse funzionare meglio una volta iniziato il gioco. In più occasioni, infatti, ha dichiarato:

Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie: ‘Sei andata troppo oltre quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva detto: ‘Andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come hanno fatto altri in passato.