Antonella Fiordelisi fa una sorpresa a Edoardo Donnamaria, lui si commuove: “Non so che dire” In occasione del loro primo mese di amore, Antonella Fiordelisi ha fatto una sorpresa a Edoardo Donnamaria: con l’aiuto dei Vip ha preparato un tavolo circondato da palloncini rossi e petali di rosa per una cena romantica con il fidanzato. Il volto di Forum si è commosso.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo giorni di tensione, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono tornati a sorridere insieme. Ieri, in occasione del loro mesiversario, l'influencer campana ha deciso di fare una sorpresa al fidanzato: con la complicità di alcuni Vip ha allestito un tavolino nell'area piscina, circondato da palloncini rossi e petali di rose, infine Luca Salatino ha cucinato per loro. Edoardo Donnamaria non è riuscito a trattenere le lacrime di emozione quando "lo chef" ha consigliato ad entrambi di "Viversi senza paranoie".

La romantica cena dei Donnalisi

Antonella Fiordelisi ieri sera in occasione del suo primo mese d'amore con Edoardo Donnamaria ha deciso di preparargli una romantica sorpresa: "Non sono brava con i fatti ma solo con le parole, stavolta non parlerò tanto ma mi voglio godere questa cena da sola con te" gli ha detto prima di portarlo nell'area a loro riservata. Il volto di Forum non se l'aspettava, si è alzato in silenzio dalla sedia, dopo essersi seduti, per baciarla appassionatamente. "Che ti devo dire, mi sto sentendo male" ha commentato visibilmente imbarazzato ed emozionato. Poi è arrivato Luca Salatino, lo chef della serata, che dopo aver descritto il piatto preparato per loro gli ha fatto una tenera dedica.

La dedica di Luca Salatino

Luca Salatino ha speso bellissime parole per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Arrivato al tavolo per servirli, gli ha ricordato che stanno vivendo un'esperienza unica che difficilmente si ripeterà in futuro.

Nella vita parecchie volte ci facciamo prendere da paure e paranoie, quelle ci fregano su tante cose. Vi voglio dire che nella vita non si può prevedere niente, quello che dovete fare è godervi quello che state vivendo. È una cosa che non si vivrà più, le paure non portano a niente. Levate ste paure e vivetevela più spensieratamente possibile. Non vi fate prendere dalle paure, vivetevi e basta.

Entrambi gli innamorati si sono emozionati, Edoardo Donnamaria però non ha trattenuto le lacrime di commozione: si è alzato per abbracciare il suo amico, "Grazie Lu".