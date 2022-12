Antonella Fiordelisi ed Edoado Donnamaria ai ferri corti: “Prendiamo le distanze, non ci capiamo” La crisi tra Antonella ed Edoardo Donnamaria continua, i due sembra che non riescano più a trovare un equilibrio. ll volto di Forum, infatti, ha chiesto una pausa alla gieffina: “Prendiamo le distanze, basta”.

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi attraversa continui alti e bassi, i due sembra che non riescano a trovare un equilibrio e infatti spesse volte si trovano a litigare. Per questa ragione, il volto di Forum ha deciso di allontanarsi dalla gieffina, dopo l'ennesima discussione i due hanno parlato in maniera pacata arrivando a alla conclusione che, forse, sarebbe meglio mettere un punto, seppur momentaneo alla loro conoscenza.

Edoardo chiede una pausa ad Antonella

Ad intavolare il discorso è proprio Edoardo che, già nei giorni scorsi, aveva manifestato un certo fastidio nei confronti della schermitrice, lamentandosi del fatto che i suoi comportamenti fossero insostenibili e che quindi si fosse stancato di starle dietro. Avvicinandosi a lei, stesa sul divano, in maniera piuttosto decisa le dice:

Facciamo una cosa, prendiamo le distanze, hai ragione, io da solo a prendere le distanze da te non ce la faccio, però ne ho bisogno. Perché io questo livello di discussione così basso non lo voglio avere con una persona che penso di avere al mio fianco. Vedila la tua ex, io farò altro. Io un genere di provocazione di questo tipo, di una bassezza non la voglio avere.

Fiordelisi controbatte, ma anche lei visibilmente stanca del continuo battibeccare, asseconda la richiesta di Edoardo: "Non è che la sensibilità ce l'hai solo te. Fai quello che vuoi, non capisci quello che intendo, non ci capiamo, magari avrai ragione te, ti provoco, visto che te non mi capisci, mi dispiace questo, però".

Il discorso, però, continua e lui cerca di spiegare il motivo per cui certe affermazioni gli abbiano provocato non poco fastidio, per cui ribadisce la necessità di stare lontani, soprattutto dopo che lei continua a parlare del rapporto di lui con la sua ex: "Ti chiedo per favore di aiutarmi a prendere le distanze in maniera seria, perché io così non ce la faccio. Io di stare così tutti i giorni non ce la faccio, visto che non si riesce a parlare perché se io ti parlo tu mi rispondi da qua la puoi vedere la tua ex perché io farò altro? Come pensi che uno la possa prendere?". Antonella prova a spiegargli cosa intendesse dire con quelle parole, ma ribadisce anche lei di accettare l'idea di stargli lontana: