“Antonella Fiordelisi è stata eliminata”: Edoardo Donnamaria piange poi scopre che è uno scherzo Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è rimasto pietrificato davanti alla prospettiva dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Lo scherzo della sua fidanzata nel corso della puntata del 6 marzo.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata trasmessa lunedì 6 marzo, la concorrente ha appreso il verdetto in studio insieme ad Antonella Fiordelisi. È stato particolarmente esilarante il momento in cui sono tornate nella casa. Dopo avere ricevuto istruzioni da Alfonso Signorini, solo Oriana è rientrata, assicurando ai vipponi che Antonella fosse stata eliminata.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi complici nello scherzo ai vipponi

Oriana Marzoli, dopo essere stata scelta dal pubblico come prima finalista del Grande Fratello Vip, si è fatta dare dei consigli da Antonella Fiordelisi su come inscenare l'eliminazione di quest'ultima. Quando è rientrata, ha assicurato: "Antonella è stata eliminata per il suo rapporto tossico con Edoardo, si è messa a piangere, si è buttata per terra, Ginevra l'ha presa davanti a me e si è andata a sedere con tutti gli altri". Poi, è intervenuto Alfonso Signorini che ha retto il gioco a Oriana: "Credetemi, Antonella l'ha presa molto male, si è messa a piangere". Il conduttore ha chiesto a Fiordelisi se se la sentisse di parlare, mentre fingeva di farle avere un bicchiere d'acqua. In realtà, la gieffina non era in studio, ma rispondeva da dietro la porta rossa:

Alfonso ti chiedo scusa per come ho reagito, per le urla, non me l'aspettavo. Pensavo fosse per la finale, però queste cose succedono. Cosa voglio dire a Edoardo? Che sicuramente ci vedremo fuori. Forza amore, dai.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo, in lacrime, non ha avuto la forza di dire niente. Così, ha continuato Antonella: "Sono contenta perché in questa settimana ci siamo chiariti, però, io farò il tifo per lui da fuori e lo aspetterò sicuramente". Alfonso Signorini ha proposto a Edoardo Donnamaria di raggiungere lo studio, per salutare la sua fidanzata. Ma quando è uscito dalla porta rossa se l'è trovata davanti: "Mortacci vostri", ha esclamato e si sono abbracciati. Lo scherzo è proseguito con l'ingresso di Antonella e Edoardo in casa, mentre scattava il freeze. Fiordelisi ha spiegato:

Ragazzi eccomi qua, ho fatto uno scherzo a Edoardo. In realtà, io mi sono salvata ma Davide è stato eliminato purtroppo, abbiamo perso un altro persiano, ma resisteremo.

Infine, Alfonso Signorini è intervenuto e ha svelato la verità: "Vipponi, la verità è che nessuno è stato eliminato perché Oriana è la prima finalista di questa edizione". E tutti i concorrenti hanno festeggiato.