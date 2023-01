Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia: “Con Nicole sei stata ingenua, io l’avrei distrutta” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha confidato a Micol Incorvaia che se fosse in lei, non sarebbe così sicura della lealtà di Nicole Murgia nei suoi confronti.

La visita di Clizia Incorvaia ai concorrenti del Grande Fratello Vip ha suscitato dubbi e reazioni contrastanti. Clizia ha accusato Nicole Murgia di avvicinarsi con malizia a Edoardo Tavassi, nonostante quest'ultimo sia legato a Micol Incorvaia. Antonella Fiordelisi è apparsa d'accordo con lei e, dopo la puntata, ha invitato Micol a svegliarsi.

Dopo la puntata, mentre i concorrenti chiacchieravano in giardino, Antonella Fiordelisi ha spiegato che anche a lei è parsa strana la clip in cui Nicole chiedeva a Tavassi di avvicinarsi e lui replicava: "No, poi ci vede". Antonella ha spiegato:

La cosa che ho visto con Edoardo non mi è piaciuta nei tuoi confronti, se ti devo dire la verità. Dato che tu non sei ancora innamorata di lui, hai avuto una reazione diversa. Se io fossi stata la fidanzata di Tavassi, l'avrei distrutta. Se vi sto dicendo che non mi fido c'è un motivo, no?

Micol Incorvaia ha dichiarato che l'impressione avuta da sua sorella, potrebbe essere dovuta al modo in cui lei vive le relazioni: "Mia sorella ha un altro modo di vedere i rapporti, un po' più come te (Antonella, ndr). Lei non si sognerebbe mai di fare una battuta o scherzare con un altro ragazzo. Poi, mia sorella è molto protettiva nei miei confronti. Mi è dispiaciuto pure non essere d'accordo con lei in quel momento". Durante il confronto con Clizia, infatti, Micol ha assicurato di non vedere alcuna malizia nell'atteggiamento che Murgia ha con Tavassi. Antonella Fiordelisi non è sembrata convinta:

Però a volte sei un po' ingenua. Ingenua non è una cosa brutta, perché anche io sono ingenua. Ragazzi svegliatevi, avete più di trent'anni. Tavassi svegliati.

Edoardo Donnamaria le ha fatto eco: "Però devo dire che se io avessi visto una scena così con Antonella, avrei rosicato un botto. Però credo anche che Nicole non l'abbia fatto con malizia". Tavassi ha concluso: "Ovvio che no. E poi le piace uno che già sapete. Lei è amica di Micol e amica mia".