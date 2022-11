Antonella Fiodelisi avrebbe avuto un flirt con Francesco Monte, sembra una ripicca per Giulia Salemi Dopo aver letto i commenti social sollevati da Giulia Salemi, Antonella ha confessato di aver avuto un flirt con Francesco Monte. La passione tra loro sarebbe scattata proprio mentre l’ex gieffino aveva una storia in corso con l’influencer persiana.

Antonella Fiodelisi dice di aver avuto un flirt con Francesco Monte. Non solo, a suo dire, la passione sarebbe scoppiata proprio mentre l’ex gieffino era fidanzato con Giulia Salemi. Secondo alcuni, si tratterebbe di uno sgarbo ben pensato nei confronti dell'opinionista, che ha sollevato una serie di commenti pessimi, pubblicati dagli utenti su Twitter, nei confronti di Antonella.

Antonella Fiodelisi sgancia l'ennesima bomba

Durante una conversazione piccata con Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi aveva condannato gli atteggiamenti di Oriana, a suo dire troppo provocanti nei confronti di Edoardo, nonché sua attuale fiamma. “Io non do confidenza ad un ragazzo se so che è fidanzato”, ha detto in sua difesa. Eppure, al pubblico su Twitter non è affatto sfuggito un pettegolezzo che Antonella non è riuscita proprio a tenere per sé. Si dà il caso che in seguito all’ultima puntata, dopo aver letto i commenti social sollevati da Giulia Salemi, Antonella abbia confessato di aver avuto un flirt con Francesco Monte. La passione tra loro sarebbe scattata proprio mentre l’ex gieffino aveva una storia in corso con l'influencer italo persiana. Alcuni hanno ipotizzato che la scelta di Antonella di lanciare la bomba possa essere una sorta di ripicca nei confronti dell’opinionista social, che molto spesso solleva i malumori del pubblico nei suoi confronti.

Volano stracci tra Antonella Fiodelisi e Micol Incorvaia

Sembrava che nel mirino della Fiordelisi ormai ci fosse soltanto Oriana. L’nfluencer sudamericana tuttavia non sembra essere più una minaccia per l’inquilina, visto che è sempre più vicina ad Antonino Spinalbese negli ultimi giorni. Ecco perché, probabilmente, Antonella è tornata ad attaccare Micol. “Per me una che fa così è una ragazza furba”, ha detto di lei. Antonella non ha ancora digerito i teneri abbracci che Micol ha regalato ad Edoardo. “Non ti vergogni? Vieni qui a fare la vittima”, si è sfogata. “Quando io non ci sto abbracci lui, sei una furba”. Micol ha risposto con l’indifferenza, accettando di chiudere ogni rapporto con Antonella per evitare di innescare la polemica.