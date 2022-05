Antonella Clerici torna a É sempre Mezzogiorno dopo la puntata saltata: “Ho preso l’influenza” Dopo aver saltato la diretta di ieri, 10 maggio, Antonella Clerici è tornata a condurre È sempre Mezzogiorno in diretta, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, mercoledì 11 maggio, Antonella Clerici è tornata a condurre É sempre Mezzogiorno. Dopo aver saltato la diretta di ieri, 10 maggio, a causa di alcuni problemi di salute, la conduttrice è tornata nello studio del programma di Rai1, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute.

Antonella Clerici torna in studio

Nelle sue storie Instagram di oggi, Antonella Clerici si è mostrata nello studio di Rai1 pronta a ritornare alla conduzione di È sempre Mezzogiorno. All'inizio della puntata ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, che ieri l'hanno costretta ad annullare il consueto appuntamento con il programma: "Come sapete non sono stata bene. Non sono ancora in spendidissima forma, non ho il covid o altre cose”.

La conduttrice ha quindi rassicurato tutti, spiegando di non aver contratto il covid, ma piuttosto una influenza passeggera. "Penso di aver preso un'influenza che mi sembra di capire hanno preso tutti. Ma insomma sono bella tonica e tra qualche giorno ballerò, canterò, farò di tutto", ha poi continuando, dando anche il bentornato in studio a Lorenzo Biagiarelli, con lei al timone del cooking show, che ieri ha aperto la puntata da solo in collegamento Skype.

Il motivo dell'assenza nella puntata del 10 maggio

Sui suoi profili social, nella giornata di ieri (10 maggio), Antonella Clerici aveva spiegato i motivi che l'hanno costretta a saltare la diretta: nella notte era stata male con febbre alta scatenata da un'intossicazione: "Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene". Per questo motivo, al posto del quotidiano appuntamento è andata in onda una replica del programma.