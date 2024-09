È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal 9 settembre: nuovi giochi, cosa si vince e come partecipare

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Da lunedì 9 settembre, alle ore 11:55 su Rai1, al via È sempre mezzogiorno. Torna il programma di Antonella Clerici dedicato alla cucina. Nella nuova edizione non mancheranno le novità. Ci saranno, infatti, nuovi giochi a cui sarà possibile partecipare prenotandosi telefonicamente o compilando l'apposito form. Ma andiamo con ordine.

È sempre mezzogiorno, dal 9 settembre in arrivo nuovi giochi: i premi in palio

Nella nuova edizione di È sempre mezzogiorno in partenza lunedì 9 settembre non torneranno i giochi La Ruota del Bosco e Il Gioco delle Cloche. Antonella Clerici riproporrà i giochi Scrosta e Vinci (in palio un kit di pentole del valore di 255,75 euro), Pentola o Dispensa (in palio un buono spesa da 150 euro), Quante Foglie ha l’Albero? Il Gioco del Bonsai (in palio un buono spesa da 1000 euro + 50 euro per ogni concorrente che non indovina), I Cinque Indizi (in palio un buono spesa da 150 euro), La Fungaia (in palio buoni spesa da 50, 100, 150 e 200 euro), La Mucca Lola (in palio un buono spesa del valore di 150 euro) e Il Tabellone (in palio un buono spesa da 150 euro). In arrivo due nuovi giochi, vediamo come funzionano. Cassetto o scherzetto: quattro cassetti e un buono del valore di mille euro nascosto, lo spettatore dovrà indovinare dove è collocato. E poi La ricetta del mezzogiorno, lo spettatore vedrà una grafica con tre ricette e dovrà indovinare quale delle tre sarà eseguita in studio dallo chef. Il premio in palio è un buono spesa da 150 euro.

Come partecipare ai giochi del programma di Antonella Clerici

Per partecipare ai giochi del programma È sempre mezzogiorno occorrerà prenotarsi telefonicamente contattando il numero 06.37722090, seguendo le indicazioni della voce registrata. Oppure ci si può collegare al sito GiocheRai.it, cliccare sulla sezione dedicata ai Giochi telefonici e poi su quella riservata al programma È sempre mezzogiorno. Quindi non resta che compilare il relativo form nel quale è possibile trovare anche tutte le informazioni sui giochi e sui premi in palio.