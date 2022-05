Antonella Clerici salta la diretta di È sempre mezzogiorno, cosa ha avuto e come sta adesso Antonella Clerici ha saltato la diretta con il suo show È sempre mezzogiorno a causa di un’intossicazione: sui social la conduttrice ha spiegato le ragioni della sua assenza, colmata con una replica.

A cura di Gaia Martino

Antonella Clerici oggi ha saltato la diretta con lo show È sempre mezzogiorno a causa di alcuni problemi di salute. Quella di oggi su Rai Uno non è stata una puntata ordinaria: oltre ad essersi aperta con Lorenzo Biagiarelli, solo e in collegamento Skype da casa nell'anteprima, si è svolta trasmettendo ricette di dolci, già fatte e seguite nel corso dell'edizione. "Ciao a tutti! Sono l’unico a essere qui. Questa mattina è Sant’Alfio. Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona. Io sono rimasto qui da solo, anche perché sono a casa. Ma non abbiate paura: anche oggi vi aspetta una puntata di È sempre mezzogiorno, una puntata dolcissima, piena di sorprese" è l'annuncio del volto noto dello show di Antonella Clerici. La conduttrice ha rotto il silenzio poche ore fa: ha aggiornato il suo profilo Instagram e Twitter per spiegare le ragioni della sua assenza.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha spiegato sui suoi profili social cosa le è accaduto, i motivi che l'hanno costretta a rimanere a casa. Nella notte è stata male con febbre alta scatenata da un'intossicazione. Queste le sue parole:

Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene.

Cosa andrà in onda domani

Nel messaggio rivolto ai fan sui social, Antonella Clerici si è augurata una pronta guarigione per tornare presto in onda, in diretta, già domani con il suo programma nel quale regala tutorial e aneddoti ai telespettatori appassionati di cucina. Con ospiti e cast cucinano in studio ricette tipiche delle terre italiane, raccontando segreti e dettagli. Oggi protagonisti i dolci, ma i fan del programma avevano già seguito la puntata e incuriositi, si sono interrogati su cosa fosse accaduto su Twitter. Cosa succederà domani? "Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio" ha concluso la conduttrice.