Antonella Clerici in diretta a È Sempre Mezzogiorno: “Fatico a respirare, ho un problema al diaframma da tempo”

Problema di salute per Antonella Clerici, in diretta nel programma È Sempre Mezzogiorno. Nella puntata del 29 gennaio, la conduttrice ha spiegato di avere alcuni problemi di salute e di far fatica a respirare. "Ho un problema al diaframma da molto tempo, ogni tanto fatico a respirare", ha spiegato durante la trasmissione.

Antonella Clerici ha sempre parlato con trasparenza al suo pubblico, sia di tematiche di attualità a cui è particolarmente vicina sia della sua vita personale, pur senza entrare troppo nei dettagli. Oggi, giovedì 29 gennaio, ha spiegato di avere un piccolo problema al diaframma, che le rende difficile respirare in maniera corretta. "Vi chiedo scusa", ha esordito rivolgendosi al pubblico. E ha poi aggiunto: "Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo". La conduttrice soffre di questo problema da diverso tempo, ma ci sono dei giorni in cui si fa sentire con più forza e le rende difficile persino le attività quotidiane: "Ogni tanto mi dà fastidio e quindi fatico a respirare. Oggi è uno di quei giorni che va un po' cos'". Tuttavia Clerici non ha voluto fermarsi e ha continuato la diretta della puntata: "Oggi non è proprio giornata, ma quando le cose vanno male il fisico non deve patire".

Già lo scorso settembre, sempre in diretta nel programma, Clerici aveva parlato del suo problema al diaframma, rassicurando tutti gli spettatori: "Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo. È una cosa particolare, non è usuale”. La conduttrice aveva ribadito il fatto che non fosse nulla di grave: "È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare”.