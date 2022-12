Antonella Clerici e il calcio, a È sempre mezzogiorno ricorda la gaffe: “Sono l’unica a cui piace” A È sempre mezzogiorno questa mattina si parlava di Mondiali e Antonella Clerici ha tirato in ballo la storica gaffe “Non posso vivere senza caz*o”. “Qui sono l’unica donna presente a cui piace il calcio”, le parole che hanno fatto sorridere tutti.

A cura di Gaia Martino

Antonella Clerici questa mattina nel suo programma culinario È sempre mezzogiorno ha ricordato la storica gaffe "Non posso vivere senza ca**o". La conduttrice, tra le più note in Italia, a grande sorpresa ha scherzato con i telespettatori e i presenti in studio facendo un chiaro riferimento a quel passato lapsus che ancora oggi ricorda con il sorriso.

Antonella Clerici ricorda le storiche gaffe in tv a È sempre mezzogiorno

La carriera televisiva di Antonella Clerici è senza dubbio arricchita da quelle gaffe diventate iconiche e indimenticabili. Non solo quella della "borra", ospite in una trasmissione sbagliò a pronunciare la parola "calcio", al suo posto disse "caz*o", sport per il quale non riusciva "a vivere senza". In onda su Rai Uno questa mattina la simpatica conduttrice mentre si parlava delle fasi finali dei Mondiali in Qatar 2022 ha tirato in ballo il memorabile episodio: "Vedo che sono l'unica donna e l'unica presente qua a cui piace il calcio" sono state le sue parole ben scandite e accompagnate dal gesto delle mani di chi vuole essere preciso. Subito le hanno fatto eco gli chef del programma, "Il calcio" hanno sottolineato tra grosse risate. Così la presentatrice ha concluso: "No, vabbè".

"Voglio essere ricordata con le mie gaffe"

Intervistata da Bubino Blog, la conduttrice ha ribadito quanto spesso detto. Le sue gaffe fanno ormai parte della sua carriera nel piccolo schermo: "L'errore della vita? Quello del ca**o, lo conoscono tutti" sono state le sue parole. Circa un anno fa scherzò sui memorabili lapsus. In un'intervista raccontò di sé, sottolineando la sua autoironia: "Voglio essere ricordata con due gaffe, "Non posso vivere senza ca.." e la "borra che fa schiuma ma non è un sapone". Sono espressione della mia naturalezza, non mi piace essere ricordata come la conduttrice perfetta, ho senso dell'ironia e autoironia".