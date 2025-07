Anticipazioni terza puntata di Temptation Island: la sceneggiata di Antonio, Alessio e Sonia si rivedono

Cosa accadrà nella terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 17 luglio? I riflettori saranno puntati su due coppie. Da un lato, Alessio e Sonia, che si ritroveranno faccia a faccia al falò di confronto. Dall’altro, Antonio Panico, protagonista di una sceneggiata destinata a lasciare il segno.

Che cosa accadrà nel corso della terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 17 luglio? A fornire le anticipazioni su ciò che andrà in onda nel prossimo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è Dagospia, che svela alcuni dettagli su quanto accadrà nel corso dell'ultima puntata singola di questa edizione del programma.

Dalla prossima settimana, infatti, tutti gli episodi godranno di un raddoppio settimanale con il format che occuperà la prima serata del mercoledì e del giovedì fino al gran finale del 31 luglio.

Il terzo falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco

Buona la terza per Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che finalmente si rivedranno di fronte al falò. Era stata l’avvocata a chiedere per prima un confronto anticipato, rifiutato dal compagno. Qualche giorno dopo, era stato lui a chiedere di incontrarla, ma Sonia – con la complicità di Bisciglia – aveva scelto di rimandare l’incontro a data da destinarsi.

La donna si era presa una doppia rivincita: Alessio era stato costretto ad abbandonare il villaggio, mentre lei aveva ottenuto di restare, su richiesta delle altre ragazze che l’avevano voluta come “consigliera”.

Ma il ciclo sembra destinato a concludersi: nella terza puntata sarà Alessio a chiedere nuovamente un confronto, e questa volta Sonia accetterà di vederlo. Come andranno le cose tra loro al falò?

La “sceneggiata” di Antonio Panico

Spazio anche ad Antonio Panico, fidanzato di Valentina Riccio. Di fronte all’ennesimo sfogo della compagna – che lo aveva già accusato di essere avaro e opportunista – Antonio darà in escandescenze, diventando protagonista di una vera e propria sceneggiata: urla, strepiti, minacce di abbandonare il gioco e persino un momento in cui si sdraierà sul pavimento in preda a una sorta di comica disperazione.

Anche lui, alla fine, deciderà di lasciare il villaggio per non compromettere ulteriormente la propria immagine?