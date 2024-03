Anticipazioni Grande Fratello 4 marzo: Marco Maddaloni entrerà in Casa e deciderà se lasciare o meno Nella puntata del Grande Fratello del 4 marzo Marco Maddaloni comunicherà agli inquilini se ha deciso di lasciare il gioco o rientrare in casa. Sarà decretato un nuovo candidato all’eliminazione che sfiderà Varrese, poi Signorini parlerà con Perla e Sergio della notte in cui hanno parlato in codice. Le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Torna in diretta su Canale 5 il Grande Fratello. Nella nuova puntata del reality in programma per questa sera, lunedì 4 marzo, in onda in prima serata, i telespettatori scopriranno il futuro di Marco Maddaloni. Il concorrente, dopo aver abbandonato la casa per lutto, deciderà se proseguire la sua avventura a Cinecittà o se ritornare a casa dalla sua famiglia. Ecco tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento con Alfonso Signorini.

Marco Maddaloni deciderà se rimanere o no al GF

Dopo il lutto che lo ha colpito, Marco Maddaloni rientrerà nel loft di Cinecittà questa sera di lunedì 4 marzo 2024 per comunicare agli inquilini se ha deciso di lasciare il gioco o rientrare in Casa. Il concorrente nelle ultime puntate aveva lamentato la durata (a detta sua ‘troppo lunga') del reality: aveva mostrato i primi segni di cedimento, minacciando di lasciare il programma anche in vista della scadenza del suo contratto. La sua permanenza al GF, per questo motivo, potrebbe non essere così scontata. In puntata i telespettatori e i concorrenti in gioco verranno a conoscenza della sua decisione.

Cosa succederà nella puntata del 4 marzo

La puntata del Grande Fratello in programma per stasera vedrà l'esito del televoto che decreterà un secondo candidato all'eliminazione. In nomination le tre concorrenti Anita Olivieri, Simona Tagli e Perla Vatiero: una tra loro si aggiungerà a Massimiliano Varrese, già al televoto del prossimo eliminato. Per lui, visto il particolare periodo che sta attraversando, entrerà nella casa la sorella Monica per una sorpresa. Alfonso Signorini affronterà la questione che ha visto al centro di una polemica Perla Vatiero e Sergio D'Ottavi, sorpresi a parlare in codice di Alessio Falsone. In puntata gli verranno chieste spiegazioni a tal riguardo. Inoltre sarà affrontato il distacco tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi il cui rapporto continua ad essere piuttosto teso.