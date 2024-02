Al GF acceso confronto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, lei: “Basta, non mi parlare più” Accesa lite tra Giuseppe e Anita dopo la puntata del 28 febbraio del Grande Fratello. La concorrente sostiene che il coinquilino provi per lei un sentimento che va oltre l’amicizia e, mentre lui nega. “Da adesso in poi non parlarmi più”, ha detto Olivieri. Garibaldi è scoppiato a piangere subito dopo lo scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

É ormai un rapporto al capolinea quello tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Dopo essersi confrontati durante la puntata del 28 febbraio, i due hanno avuto un acceso faccia a faccia una volta finita la diretta. La 25enne sostiene che il coinquilino provi per lei un sentimento oltre l'amicizia e ritiene che sia possessivo, mentre lui continua a negare. "Da adesso in poi non mi parlare più", ha ribadito Anita. Giuseppe è poi scoppiato a piangere per l'accaduto.

L'acceso lite tra Garibaldi e Anita post puntata

Dopo quanto accaduto in diretta, i due concorrenti si sono confrontati di nuovo. "Ti ho già detto che non parlavo più con te", ha chiarito Anita a Giuseppe, che cercava di avvicinarsi. "Dammi la mano", ha risposto lui. "Non hai 12 anni, basta. Da adesso in poi non mi parlare più", ha continuato la concorrente. Il 30enne le ha spiegato di esserci rimasto male perché, durante la puntata, non ha speso nemmeno una parola buona nei suoi confronti, facendolo passare come una persona possessiva.

"In puntata sei andata contro di me, non hai speso nemmeno una buona parola. Non parli perché sai che ho ragione, io ho dato tutto il cuore per te. Mi hai fatto passare per pesante, geloso, che sono innamorato di te. Ci sono rimasto male", ha spiegato Giuseppe. Anita si è prima rifiutata di rispondere, poi incalzata ha perso la pazienza: "Devo difenderti dalle tue stesse parole? Pensi che gli altri debbano pensare quello che pensi tu. Realizza quello che stai dicendo, conta fino a 10. Vuoi pere forza fare la vittima di una saituazione già chiusa". E, infine, ha concluso: "Non mi parlare più".

Giuseppe Garibaldi in lacrime dopo il confronto con Anita

Subito dopo l'accesa lite, Garibaldi è scoppiato in lacrime e si è sfogato. "Sei un ragazzo d'oro, lei non è stata carina. Ci sei rimasto male, è normale", ha provato a consolarlo Simona Tagli. "Siamo tutti stanchi, è solo questo, non te la devi prendere", gli ha detto invece Federico Massaro. Il concorrente è andato in bagno a sciacquarsi il viso e ad asciugarsi le lacrime: "Sono tranquillo, è un momento di sfogo, passerà per forza".

Cosa è successo in puntata tra i due concorrenti

Nella puntata del 28 febbraio, Alfonso Signorini ha dato modo a Giuseppe e Anita di parlare del loro rapporto, per chiarirsi dopo gli scontri degli scorsi giorni. La 25enne è convinta che il coinquilino provi per lei un sentimenti che vanno oltre la semplice amicizia e ritiene che addirittura lui conosca ogni suo spostamento: "Per me non può essere solo amicizia, perché gli amici non arrivano a fare così". Il diretto interessato però ha precisato di essere possessivo: "Non sono innamorato di lei e nemmeno infatuato. Ho donato tanto a lei, magari donando amore è subentrata un po' di possessività".