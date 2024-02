Giuseppe Garibaldi è innamorato di Anita Olivieri? Il concorrente del GF chiarisce: “Sono possessivo” Al Grande Fratello, il chiarimento tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri dopo gli scontri degli ultimi giorni. Il video del faccia a faccia andato in onda nella puntata di mercoledì 28 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello del 28 febbraio, ha dato modo a Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri di avere un chiarimento dopo i battibecchi avuti nei giorni scorsi. La stessa Anita, in settimana, è sembrata convinta che il gieffino provi per lei più di una semplice amicizia. Ha notato, ad esempio, che Giuseppe conosce ogni suo spostamento nella casa: "Per me non può essere solo amicizia, perché gli amici non arrivano a fare così". A suo dire, Giuseppe avrebbe anche fatto capire di essere infastidito dalla sua vicinanza ad Alessio Falsone e Sergio D'Ottavi. Giuseppe Garibaldi invece ha assicurato: "Non sono innamorato di lei e nemmeno infatuato". Ma vediamo cosa è accaduto in diretta.

Anita Olivieri e il comportamento di Giuseppe che sembra amore

In diretta, Alfonso Signorini ha chiesto ad Anita Olivieri: "Secondo te, Giuseppe è innamorato di te?". La gieffina ha replicato: "Io ho avuto modo di parlare con Giuseppe, ci siamo chiariti. Non penso sia innamorato, perché l'innamoramento è una cosa molto grande da dire. Però comunque fa capire questo se reagisce così. Giuseppe ha un fare burlone come Alessio e quindi l'ingresso di una persona simile a lui può essergli pesato". Quindi la parola è passata a Giuseppe Garibaldi.

La replica di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ha deciso di replicare rifacendosi alle parole di Gesù, con probabile riferimento al versetto del Vangelo di Giovanni che dice: "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici". Il concorrente ha dichiarato:

Non prendo in giro né voi, né lei. Io seguo una frase che dice Gesù: "Beato colui che dona l'amore ai propri amici". Io ho donato tanto a lei. Magari donando questo amore è subentrata un po' di possessività, di voler vedere dove sta, cosa fa. Ma ultimamente le stavo lasciando tutti gli spazi per potersi godere la casa come voleva lei. Il sentimento nei suoi confronti è un'amicizia, non va oltre. Non c'è nessun sentimento. Beatrice? Il rapporto con lei è un rapporto a parte. Sono le ultime settimane e abbiamo deciso di lasciarci tutto alle spalle, vivendo come due persone civili che si vogliono bene.