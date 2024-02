GF, Anita a Giuseppe Garibaldi: “Vicino a Beatrice Luzzi per farmi innervosire. Sei innamorato di me” Anita Olivieri ieri sera ha discusso con Giuseppe Garibaldi: “Non mi parli più, Massimiliano dice che sei innamorato di me”. La concorrente sostiene che il suo amico si sia avvicinato a Beatrice Luzzi “per ripicca, per farmi innervosire”: “Ma ripicca per cosa?”, la replica del suo inquilino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ieri sera Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi si sono confrontati riguardo il loro rapporto, negli ultimi tempi altalenante. La concorrente romana si è lamentata con il suo inquilino accusandolo di aver "smesso di parlarle senza un motivo", o forse un motivo secondo lei ci sarebbe. Durante la chiacchierata in salotto ha sostenuto che Giuseppe Garibaldi si sia riavvicinato a Beatrice Luzzi per farla ingelosire. "Sai chi mi ha detto che sei innamorato di me? Massimiliano", il discorso di Anita Olivieri.

Il discorso di Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno discusso ieri sera, dopo un distacco che ha fatto storcere il naso alla concorrente. Quest'ultima ha notato che il suo amico si sarebbe ‘incupito' negli ultimi giorni e avrebbe smesso di parlarle: crede che il riavvicinamento con Beatrice Luzzi sia una mossa per farla infastidire. "Tu fai le cose per farmi innervosire, l'ho detto anche a loro. Cosa dovrei pensare? Non mi parli. Non parli con me e ti riattacchi a Beatrice. Forse lo fai perché sei arrivato alla fine, siamo tutti più sereni e hai lasciato l'ascia di guerra?" ha dichiarato la concorrente.

Giuseppe Garibaldi ha ascoltato la sua inquilina, ribadendo però il suo disaccordo: "Per ripicca? Ma che stai dicendo, ma davvero pensi ciò? Ripicca di cosa?".

Anita: "Massimiliano mi ha detto che sei innamorato di me"

Giuseppe Garibaldi ha provato a giustificarsi non fornendo, però, un motivo del distacco. Per cercare una spiegazione, la concorrente si era confrontata con alcuni inquilini tra cui Massimiliano Varrese e Rosy Chin e al suo amico ha raccontato le loro rivelazioni: "Sai chi è venuto a dirmi che sei innamorato di me? Max, il tuo amico" ha dichiarato. Garibaldi non ha replicato con una smentita, ma ha provato a far capire alla sua amica che il suo punto di vista è sbagliato. "Mancano 15 giorni all'uscita, io non ho più le forze per dire cose che ho già detto mille volte. Non mi hai più parlato, è un problema tuo. Non c'è un motivo. Non dico che sei innamorato di me ma credo che tu non sappia cosa provi" ha continuato la romana. La discussione tra i due non si è conclusa con il lieto fine: "Hai sempre parlato male di me, contro di me" ha dichiarato Garibaldi prima di abbandonare la conversazione.