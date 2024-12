Anticipazioni Belve, Taylor Mega su Fedez e Tony Effe a Sanremo: “Siamo alla frutta”, poi le violenze e l’uso di eroina

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Taylor Mega è una delle ospiti della quinta e ultima puntata di Belve in onda questa sera di martedì 17 dicembre, in prima serata su Rai 2. Stando alle anticipazioni dell'intervista di Francesca Fagnani, l'influencer ha parlato del dissing tra Tony Effe e Fedez – di cui è stata anche lei protagonista – e dell'imminente incontro tra i due rapper sul palco dell'Ariston, essendo entrambi Big della prossima edizione del Festival di Sanremo. "Siamo alla frutta" ha commentato prima di raccontare i ricordi legati al suo passato. E sul flirt con Fedez quando sarebbe stato ancora sposato con Chiara Ferragni: "Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie".

Le anticipazioni dell'intervista di Taylor Mega a Belve

"Lei ha partecipato al video di dissing di Fedez contro Tony Effe, si è vendicata?" ha chiesto la giornalista a Taylor Mega. "Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono", la replica. "E sulla relazione con Fedez che all'epoca era ancora sposato con Chiara Ferragni?", ha incalzato la Fagnani. Taylor Mega ha allora alzato le braccia: "Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie". "No no, non ero invidiosa di Chiara Ferragni" – ha continuato per rispondere alla domanda provocatoria della conduttrice "Ha partecipato al dissing perché era invidiosa di Ferragni o perché doveva vendicarsi con Tony Effe?" – "Da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa ". Sulla reunion tra Tony Effe e Fedez a Sanremo, Elisia Todesco, nome all'anagrafe di Taylor Mega, ha risposto: "Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l'altro non sa proprio cantare".

Il passato di Taylor Mega: "Ho avuto visioni demoniache", poi le avances a Francesca Fagnani

L'influencer e imprenditrice ha raccontato che la sua "trasgressione" è a letto: "Amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica", le parole prima di lanciarsi in avance alla conduttrice. "Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami", le parole. Sul suo passato, stando alle anticipazioni, Taylor Mega ha ricordato: "Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo". Da 13 anni "non tocco nulla" ha continuato prima di raccontare i ricordi legati al periodo in cui provava una forte astinenza dalle sostanze: "Ero a scuola, avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso. Ho chiesto alla prof di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso, sono 13 anni che non tocco nulla".