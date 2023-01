Anticipazioni Amici 2023, puntata dell’8 gennaio: “Due allievi eliminati e uno già al Serale” Domenica 8 gennaio andrà in onda la prima puntata del 2023 di Amici. Stando alle anticipazioni diffuse dal sito Superguida Tv, due allievi saranno eliminati e uno di loro riceverà già la maglia per la fase del Serale.

A cura di Elisabetta Murina

Amici 22-23 sta per tornare. La prima puntata dopo lo stop per le vacanza di Natale andrà in onda domenica 8 gennaio a partire dalle ore 14. L'appuntamento è già stato registrato e il portale Superguida TV, insieme al profilo Amici News, ha diffuso le prime anticipazioni. Stando a quello che si sa, due allievi saranno eliminati e altrettanti entreranno a far parte della scuola. Nel frattempo la fase del Serale si avvicina sempre di più e un ballerino otterrà già la maglia.

Cricca e Rita eliminati, Valeria e Aurora entrano ad Amici 23

Stando alle anticipazioni, Cricca e Rita lasceranno la scuola. Il cantante ha perso una sfida voluta dal suo coach Rudy Zerbi e per questo ha dovuto togliersi la maglia e abbandonare per sempre il banco. La ballerina invece è stata eliminata su decisione di Alessandra Celentano che, arrivati a questo punto del percorso, ritiene che non tutti gli allievi possano andare avanti. E così, tra Rita e Gianmarco, ha scelto la prima.

Anche Valeria e Vanessa scopriranno finalmente il loro destino: dopo essere rimasta in sospeso per via della pausa natalizia, si apprende che entrambe, rispettivamente nella categoria canto e in quella ballo, sono riuscite a ottenere una maglia nella scuola e così la possibilità di iniziare il loro percorso.

Ramon accede al Serale di Amici 23

L'ospite in studio nella prima puntata del nuovo anno sarà l'ex allievo Aka 7even, oltre a Rossella Brescia come giudice della gara di ballo e Emma Marrone per quella di canto. La fase del Serale, che decreterà poi il vincitore di questa edizione, si avvicina sempre di più. É probabile che, come gli scorsi anni, il primo appuntamento sarà nel mese di marzo. Nel frattempo pare che sia stato annunciato il nome primo allievo che avrà la possibilità di continuare il suo percorso: il ballerino Ramon. Ad avergli dato la maglia la maestra Alessandra Celentano, soddisfatta del suo percorso e già con le idee chiare sugli allievi che ha seguito in questi mesi.