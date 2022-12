Quando torna Amici 2022 dopo la pausa natalizia: le date delle prossime puntate Amici 22 si ferma per le vacanze di Natale e Capodanno: la prima puntata del nuovo anno andrà in onda domenica 8 gennaio alle ore 14, mentre il daytime riprenderà lunedì 9 gennaio alle ore 16.10. I ragazzi hanno trascorso le feste insieme in casetta.

A cura di Elisabetta Murina

Anche quest'anno Amici si ferma per le feste di Natale. L'ultima puntata domenicale del talent è andata in onda il 18 dicembre, mentre l'ultima del daytime è stata trasmessa il 23 dicembre. Gli allievi rimarranno nella scuola e trascorreranno tutti insieme le festività in casetta. I palinsesti Mediaset subiranno delle variazioni in occasione del Natale, quindi l'appuntamento con la ventiduesima edizione di Amici torna a gennaio 2023.

Quando ricomincia Amici 2023 a gennaio

La prima puntata di Amici 2023 andrà in onda domenica 8 gennaio alle ore 14, mantenendo quindi lo stesso orario di sempre. Il daytime invece andrà in onda a partire da lunedì 9 gennaio, anche questo con gli stessi orari e modalità del vecchio anno, cioè dal lunedì al venerdì nella fascia delle 16.10. I fan del programma potranno così sapere cosa è successo in casetta tra i ragazzi, che appunto hanno trascorso insieme anche Natale e Capodanno.

Le anticipazioni di Amici 22

Come si è visto nell'ultima puntata del 2022, due nuovi allievi sono entrati in prova nella scuola. Si tratta della cantante Valeria e della ballerina Aurora. Gli altri ragazzi e ragazze hanno potuto assistere alle prime lezioni con i rispettivi professori, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A gennaio 2020 il pubblico e anche gli altri allievi sapranno quale sarà il destino dei due nuovi aspiranti allievi, se riusciranno a ottenere un banco per sostituzione oppure dovranno aspettare ancora un pò.