Ramon è il primo allievo di Amici 22 ad accedere al Serale Ramon vola direttamente al serale di Amici 22: nella puntata di questo pomeriggio, domenica 8 gennaio 2023, la maestra Celentano ha premiato il suo allievo consegnandogli la maglia dorata.

A cura di Gaia Martino

La big sfida ad Amici 22 questo pomeriggio ha visto solo un allievo volare al Serale, la fase finale del talent show in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. Maddalena dopo la gara che ha visto tutti gli allievi protagonisti si è classificata prima: nella puntata del talent show di questo pomeriggio di domenica 8 gennaio la ballerina, grazie al risultato, ha avuto l'opportunità di poter accedere direttamente al Serale: Emmanuel Lo, il suo insegnante, ha preferito però non consegnarle la maglia e attendere che cresca ancora di più. Angelina è arrivata prima nella classifica canto: "È presto, è la penultima arrivata", le parole di Lorella Cuccarini riguardo la consegna della maglia del Serale.

La decisione di Emmanuel Lo per Maddalena

Emmanuel Lo ha deciso che Maddalena non è ancora pronta per volare direttamente al Serale. Nonostante si sia classificata prima al termine della sfida che ha visto tutti protagonisti esibirsi, ha preferito non consegnarle ancora la maglia. Queste le parole del maestro per la sua allieva: "Sono contento per te, ti fa bene questo posto, sento la tua vibrazione che cambia. La maglia è qui, ma oggi non te la do. Il tuo percorso sta facendo una crescita di cui sono felice, non vorrei che la maglia ora potesse cambiare la vibrazione che sento. Non significa che la maglia svanisce, è qui. Continua così, vai in questa direzione".

Ramon accede al Serale di Amici 22

Alessandra Celentano dopo gli esiti della grande sfida, ha annunciato la sua decisione. Nella puntata di oggi ha deciso di consegnare la prima maglia per il Serale. Ramon è il primo allievo di Amici 22 ad accedere direttamente allo step successivo del programma. "Non so cosa dire, ho tolto brutti pensieri. Grazie mille", le parole del ballerino emozionato e commosso per la notizia inaspettata.