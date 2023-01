Anticipazioni Amici 22, puntata del 29 gennaio: “Due allievi eliminati” Questo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio è stata registrata la nuova puntata di Amici 22/23 in programma per domenica 29 gennaio su Canale 5: “Due allievi eliminati”, le anticipazioni fornite da Amici News.

Questo pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi 2022/2023 in programma per domenica 29 gennaio 2023 su Canale 5, dalle 14. Stando alle anticipazioni di Amici News fornite pochi minuti fa, due allievi sarebbero stati eliminati definitivamente dal programma. La pagina che si dedica unicamente al talent show ha inoltre svelato le novità riguardanti la sfida di Samu e gli ospiti del nuovo appuntamento domenicale. Attenzione: spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 29 gennaio

Nella puntata di Amici registrata questo pomeriggio due allievi avrebbero abbandonato definitivamente la scuola del talent show. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News, Samuel e Vanessa sarebbero stati eliminati. Il ballerino sarebbe stato sostituito da un giovane esperto nella disciplina dell'hip hop, Vanessa invece sarebbe stata eliminata per volere di Emmanuel Lo.

Nessun esito ancora, invece, per quanto riguarda la sfida di Samu: per la seconda volta il ballerino non avrebbe ancora scoperto le sorti della sua avventura nel programma a causa dell'assenza dello sfidante, si legge.

Per Wax sarebbe arrivata una buona notizia dopo i fatti di Capodanno che lo vedrebbero protagonista: si legge che, grazie alla gara inediti da lui vinta, potrà realizzare il videoclip per il suo brano"Ballerine e guantoni". La prova Tim sarebbe stata vinta da Mattia, quella Oreo da Gianmarco.

Le classifiche delle gare di canto e ballo

Stando alle anticipazioni, Piccolo G si sarebbe posizionato primo nella classifica di canto. Nonostante la conquista, il maestro Rudy Zerbi avrebbe deciso di non consegnargli ancora la maglia del Serale. Seconda Angelina, poi Aaron, Niveo, Federica, Cricca, Jore, Wax ultimo.

La gara di ballo avrebbe visto invece Paky al primo posto, seguito da Samu, Gianmarco, Mattia, Maddalena, Megan, Vanessa, Samuel, Eleonora ultima.

Gli ospiti della puntata

Le anticipazioni rivelano che i tre giudici scelti dal programma per dare un voto alla sfida di canto nella prossima puntata sarebbero Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti. A giudicare la gara di ballo invece Sergio Bernal. Tra gli ospiti anche un ex allievo molto amato dal pubblico televisivo, Alex, e Sophie and The Gigants, si legge.