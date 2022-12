Anticipazioni della quattordicesima puntata di Amici: “Un’allieva si esibirà al concerto di Elisa” La puntata di Amici 2022 in programma per domenica 18 dicembre sarebbe l’ultima del 2022: le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv. Tre nuovi giovani talenti si sarebbero seduti tra i banchi del talent show in prova, “Un’allieva canterà al concerto di Elisa”.

A cura di Gaia Martino

È stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi in programma per domenica 18 dicembre su Canale 5 alle ore 14. Gli allievi in corsa per il Serale sono scesi in pista per nuove sfide, giudicati da ospiti famosi: tre cantanti amati, ex allievi della scuola del talent show, saranno in studio nel prossimo appuntamento per giudicare la gara cover. Le anticipazioni fornite da Amici News e riportate da SuperGuidaTv.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 18 dicembre

Stando alle anticipazioni non ci sarebbero state eliminazioni nella puntata registrata che andrà in onda domenica 18 dicembre. Si legge che la gara cover ha visto primi Angelina e Wax: la figlia di Mango avrebbe cantato Azzurro, il 20enne milanese invece Tous les memes. Tra i due ad aggiudicarsi il premio in palio, ovvero l'esibizione durante il concerto di Elisa all'Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre a Roma, sarebbe stata Angelina, come scelto dai professori. Ultimo in classifica ancora Niveo: Lorella Cuccarini, esortata da Rudy Zerbi a prendere atto dell'ennesimo risultato deludente del suo allievo, ha spiegato di aver conosciuto una ragazza ai casting, Valeria. Quest'ultima ed altri due ballerini si sarebbero seduti tra i banchi di Amici, ma in prova: "In un secondo momento verrà presa una decisione" si legge tra le anticipazioni. La gara di ballo ha visto prima Isobel, ultimo invece Samuel: a giudicare gli allievi ballerini Fabrizio Mainini.

Gli ospiti della puntata e l'annuncio di Maria de Filippi

Tre ex allievi della scuola di Amici saranno presenti in puntata, stando alle anticipazioni. Stash, Enrico Nigiotti ed Annalisa entreranno in studio per giudicare la gara cover degli allievi in gara e in corsa verso l'ambito Serale.

SuperGuida Tv fa sapere inoltre dell'annuncio riguardo le festività natalizie. Maria de Filippi avrebbe comunicato che quella del 18 dicembre sarà l'ultima puntata domenicale del 2022. "Per il nuovo speciale l'appuntamento è per gennaio 2023, il daytime terminerà il 23 dicembre" prima delle feste di Natale.