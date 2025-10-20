Anticipazione GF 2025: la transizione di Ivana, il televoto flash e il ritorno di Sonia Bruganelli

Per la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre un grande ritorno, con Sonia Bruganelli ospite a un anno e mezzo dall’ultima partecipazione al programma. Nel 2024 aveva detto basta: “Finito per me il tempo di commentare”.

Importanti novità al Grande Fratello di lunedì 20 ottobre. Con la quarta puntata il reality condotto da Simona Ventura, in onda in prima serata su Canale 5, proverà a risalire la china dopo gli ascolti poco esaltanti delle puntate successive alla prima, con un calo d'ascolti preoccupante per questa nuova versione del programma, la prima dopo il regno di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli ospite di Simona Ventura

Le storie che si sono sviluppate nel corso della settimana saranno al centro della puntata, ma oltre alla presenza dei tre opinionisti in studio, gli ex concorrenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, dettaglio tutt'altro che irrilevante della puntata sarà la presenza di Sonia Bruganelli, che torna dopo quasi due anni a mettere piede in quello studio dove è stata opinionista per diverse edizioni.

Sarà lei l'ospite d'eccezione, chiamata probabilmente a commentare le vicende della casa e coinvolta in una formula che sembra ricordare quella attraverso la quale nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi affidata a Veronica Gentili erano stati coinvolti Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani.

Il ritorno di Bruganelli al GF, nel 2024 aveva detto basta

Un ritorno, quello di Bruganelli al GF, che appare in netta contratendenza se paragonato alle parole da lei pronunciate a giugno del 2024, quando aveva descritto come finito il suo percorso da commentatrice. Dopo c'è stato il percorso a Ballando con le Stelle e poi alcuni mesi di lontananza dal piccolo schermo. Ora sarà curioso capire se per lei si aprirà una nuova fase nel reality e se sarà nei panni di opinionista pura, oppure si tratterà di un evento isolato.

Le anticipazioni del GF di lunedì 20 ottobre

Quanto ai temi al centro della nuova puntata del Grande Fratello, in primo piano ci sarà la storia di Ivana che ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Spazio anche alle trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e Jonas. Questa sera inoltre vedremo un'eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa. Infine, nel corso della puntata un grande ritorno: Anita che aveva lasciato il gioco per gravi motivi familiari.