Ascolti Tv lunedì 13 ottobre: chi vince tra Blanca e il GF, la sfida Scotti-De Martino

C’è attesa per i numeri della prima serata di lunedì 13 ottobre, con lo scontro tra Rai1 e Canale 5 che rivelerà lo stato di salute del reality condotto da Simona Ventura. Prosegue la sfida tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna.

La prima serata di lunedì 13 ottobre fornirà elementi importanti per capire l'andamento della stagione televisiva di Canale 5. Gli ascolti della terza puntata del Grande Fratello di Simona Ventura saranno determinanti per capire lo stato di salute del format. Il reality è partito da ottimi numeri al debutto, per poi subire un brusco calo alla seconda puntata e il terzo atto di questa edizione, segnato dall'annuncio in diretta della pace siglata in Medio Oriente, sarà fondamentale per comprendere la direzione delle prossime settimane. La sfida con Blanca, la fiction di Rai1 con Giannetta, tra le più popolari in onda, non è affatto semplice.

Attenzione puntata, inevitabilmente, anche sulla fascia dell'access, la vera prima serata di questa stagione televisiva in considerazione della concentrazione di spettatori davanti allo schermo e i conseguenti introiti per le emittenti. Il testa a testa tra Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna prosegue. Una sfida che da inizio stagione ha visto quasi sempre Canale 5 in testa, con una distanza tra i due programmi che negli ultimi giorni sembra essersi fissata sui 300mila spettatori medi in più a seguito del game di Gerry Scotti. Sarà curiosi capire se la programmazione di prima serata avrà avuto un effetto di traino inverso sullo spazio dell'access.

Quanto alla restante programmazione di prima serata, c'è curiosità anche per i numeri di Teo Mammucari, che torna su Rai2 con Lo Spaesato dopo la complessa partenza a Domenica In delle scorse settimane. Sulle altre reti spazio all'informazione e l'approfondimento con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3 e l'appuntamento con Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete4.

Interessante anche il testa a testa del pomeriggio tra Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta, contro Dentro la Notizia condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, che nelle ultime settimane ha guadagnato un po' di terreno avvicinandosi alla concorrenza.