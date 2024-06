video suggerito

Sonia Bruganelli: “Non tornerò né al GF, né all’Isola. È finito per me il tempo per commentare” Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello che quest’anno è sbarcata all’Isola dei famosi nel medesimo ruolo, fa sapere che non parteciperà alle prossime edizioni di nessuno dei due reality: “ Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sonia Bruganelli non parteciperà alle prossime edizioni del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Lo annuncia la produttrice televisive che, nel corso degli ultimi anni, ha preso parte a entrambi i reality di punta Mediaset nel ruolo di opinionista. Dopo l’esperienza al fianco di Alfonso Signorini, quest’anno la ex moglie di Paolo Bonolis era sbarcata all’Isola dei famosi al fianco di Vladimir Luxuria ma oggi fa sapere che non tornerà a sedere tra i protagonisti delle prossime stagioni.

Sonia Bruganelli: “Grande Fratello e Isola molto differenti tra loro”

“Se rifarei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello? No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality”, così Sonia ha risposto alla domanda ricevuta su Instagram da uno dei suoi follower. Una replica decisa con la quale chiarisce che non sarà nel cast delle prossime edizioni di entrambi i reality. Quando le hanno chiesto, invece, se le sia piaciuto partecipare al reality condotto da Luxuria, Bruganelli ha risposto: “Com’è stata questa esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi? Sicuramente molto diversa dalla precedente al Grande Fratello”. Sonia è stata opinionista dell’Isola insieme al giornalista Dario Maltese. Una certa curiosità hanno suscitato le foto scattate dietro le quinte della finale dell’Isola che hanno dimostrato la partecipazione al party post finale anche di Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle che di recente è molto vicino a Sonia.

Sonia Bruganelli: “Non mi sento pronta a condurre un reality”

Già in passato era stato chiesto a Sonia se le sarebbe piaciuto condurre uno dei due programmi ai quali ha partecipato nel ruolo di opinionista. “Se prendere il timone di uno dei reality in cui ho lavorato? Adesso ti dico di no, al momento non mi sento pronta e inoltre ancora non so dove stia andando la nuova linea editoriale in materia di reality, ci sono più cosa da vedere”, aveva spiegato la donna, per poi concludere, “Questo infatti secondo me è un periodo un po’ particolare. Poi dipende se sento che il mio apporto in un progetto possa dare qualcosa ed essere o meno costruttivo. Sicuramente sarebbe molto gratificante condurre un programma sui libri. In generale mi piacerebbe fare qualcosa in cui io possa dire la mia”.