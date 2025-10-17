Anna Pepe a Tale e Quale Show, la reazione della cantante all’interpretazione di Antonella Fiordelisi

Nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 17 ottobre Antonella Fiordelisi imita la popolarissima rapper, che guarda in diretta la sua esibizione e reagisce a modo suo.

Antonella Fiordelisi interpreta un'altra stella del panorama musicale nazionale a Tale e Quale Show. Dopo essere stata Elodie nelle scorse settimane, per la puntata di venerdì 17 ottobre ha preparato l'imitazione di Anna Pepe, rapper popolarissima soprattutto presso il pubblico più giovane, che vanta milioni di follower sui sociale ha collezionato numeri eccezionali negli ultimi mesi.

La reazione di Anna Pepe

Un'esibizione, quella di Fiordelisi, che ha raccolto il favore del pubblico e della giuria, ma soprattutto della stessa Anna Pepe, che ha commentato in diretta la prova canora della showgirl pubblicando una storia su Instagram in cui ha filmato un estratto in cui si sentono le sue risate di approvazione in sottofondo e una didascalia piuttosto evocativa: "Ok queen".

Le critiche di Malgioglio ad Anna Pepe

Dalla giuria commenti interessanti per Antonella Fiordelisi, come quello di Malgioglio che si è rivolto più che altro all'artista, criticando in parte i contenuti delle sue canzoni: "Io ho scoperto Anna grazie ai miei nipotini, io penso lei sia la rapper più interessante della nostra scena, ma vorrei dirle per quanto riguarda i testi di aggiustare qualcosina. Non sono un moralista ma i ragazzini ti ascoltano".

Alessia Marcuzzi, dal canto suo, si è voluta complimentare con Fiordelisi per la sua prova e per l'evoluzione che sta avendo in queste settimane: "Io trovo che Antonella faccia dei passi da gigante ogni settimana, questa settimana si muove in modo molto sensuale.Sei stata molto brava". Ironico con Malgioglio, come sempre, Giorgio Panariello: "Lui che dice ad Anna di sistemare i testi, uno che ha scritto ‘Gelato al cioccolato, dolce e un po' salato', rendiamoci conto". Andrea Pucci, giurato speciale della serata, invece si è rivolto a Fiordelisi complimentandosi per la sua imitazione e confessandole di essere stata molto brava a calarsi nei panni dell'artista.