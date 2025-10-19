Polemiche ad Amici per Think cantato da Flavia, Zerbi: “Travolgente come la dichiarazione dei redditi”

Le prime puntate di Amici sono un banco di prova per i ragazzi della scuola che mostrano ai professori e ai giudici invitati per la registrazione i loro miglioramenti. Nell'appuntamento di domenica 19 ottobre, tra i giovani allievi chiamati ad esibirsi, c'è stata anche la giovanissima Flavia, cantante 19enne, che ha portato un brano piuttosto impegnativo come Think di Aretha Franklin, che ha scatenato qualche battibecco tra i giudici.

Un pezzo difficile, soprattutto dal punto di vista vocale, non solo per l'estensione necessaria per raggiungere i punti più alti del brano, ma anche per l'energia e la capacità di interpretazione di una canzone che ha fatto la storia della musica. Ed è proprio quest'ultimo il punto contestato da Rudy Zerbi che esordisce commentando la performance dell'allieva di Anna Pettinelli: "Questo è un pezzo che ha bisogno di energia. Tu dove l’hai lasciata? A casa tua a Fiumicino? Travolgente come qualcuno che ti legge la dichiarazione dei redditi". La coach interviene prendendo le difese della ragazza: "Questo è un pezzo che ha cantato benissimo, l’ha cantata alla sua maniera".

Dice la sua anche Lorella Cuccarini che commenta l'esibizione in maniera perentoria: "Non c’è una maniera, deve spettinare quando lo canti, se no non lo sceglie un pezzo così, è un pezzo che bisogna essere presuntuosi per farlo senza avere gli strumenti". Pettinelli non ci sta e contesta quanto detto dai colleghi accusandoli di non essere capaci di guardare oltre le canoniche esibizioni: "L’ho scelto io perché voi avete le orecchie foderate di prosciutto aveva una sua essenza, si vede che non sentite, andate per stilemi, lei che la canta in maniera diversa non va bene". Flavia, quindi, prende parola per spiegare il suo punto di vista: "È un pezzo molto difficile, mai fatti pezzi del genere, è normale arrivare qua ed essere tesi fisicamente". Cuccarini risponde spiegando: