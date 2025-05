video suggerito

Anita Williams scopre con Montoya il risultato del test di gravidanza: l’annuncio in diretta a Supervivientes Anita Williams e Montoya nella puntata di Supervivientes di due sere fa hanno scoperto insieme l’esito del test di gravidanza che l’ex di Temptation Island spagnolo è stata costretta a fare. Il conduttore del reality, Carlos Sobera, ha annunciato il risultato alla coppia in diretta. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

José Carlos Montoya e Anita Williams, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island in Spagna, stanno intrattenendo i telespettatori di Telecinco con la loro avventura a Supervivientes, format spagnolo dell'Isola dei Famosi. Dopo il ritorno di fiamma sull'isola nonostante l'arrivo di Manuel Gonzalez, la coppia ha dovuto fare i conti con una probabile gravidanza. Nella puntata del reality di martedì sera, i due hanno scoperto l'esito del test che Anita è stata costretta a fare dopo un lungo ritardo e il sospetto aumento del suo peso.

Il test di gravidanza per Anita e Montoya a Supervivientes

Nella puntata di Supervivientes di due giorni fa, Anita è venuta a conoscenza dell'esito del test di gravidanza che è stata costretta a fare dopo un grosso ritardo e il sospetto aumento del suo peso. Era stata la conduttrice, Sandra Barneda, a ricordare alla concorrente le sue dichiarazioni in merito alle mesturazioni che non aveva da mesi. Per questo motivo la naufraga si è sottoposta al test e il risultato è stato svelato in diretta, durante la puntata. Anita Williams, per scoprire l'esito, ha voluto accanto a sé Montoya. I due si sono avvicinati prima che venisse annunciato il risultato: "Dopo aver effettuato il test necessario, il risultato del test di gravidanza di Anita è… negativo", le parole del presentatore Carlos Sobera.

Il referto medico di Anita e le parole di Montoya: "Vorrei diventare padre"

Il conduttore di Supervivientes, Carlos Sobera, dopo aver annunciato l'esito del test, ha spiegato il motivo per il quale Anita appare gonfia all'Isola, nonostante le condizioni in cui vive insieme agli altri naufraghi. L’apparente aumento di peso di Anita è dovuto a una "distensione addominale causata dal consumo eccessivo di bevande isotoniche", ha spiegato, che sono ricche di zuccheri, e "da un possibile sovraccarico batterico intestinale". Anita ora dovrà seguire una dieta particolare e fare una cura di antibiotici per la sua guarigione. Montoya, apparso sorridente dopo l'esito negativo, ha scherzato: "Possiamo chiamare Isotonico o Isotonica il bambino o la bambina, quando arriverà. Sono felice, ma mi piacerebbe davvero diventare padre". "No, però non ancora", ha replicato Anita.