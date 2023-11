Anita Olivieri sul piede di guerra con Perla Vatiero: “Parla male di me”, ma prende un granchio Al Grande Fratello, Anita Olivieri ha accusato Perla Vatiero di avere parlato male di lei e Rosy Chin.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, Perla Vatiero – senza volerlo – ha già iniziato a innescare le prime dinamiche. Anita Olivieri, infatti, si è svegliata con un diavolo per capello. La gieffina era convinta di avere sentito Perla parlare male di lei e Rosy Chin con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Ma a quanto pare le cose non stavano esattamente così.

Anita Olivieri accusa Perla Vatiero

Anita Olivieri, appena sveglia, si è lamentata con Fiordaliso. Ha confidato alla cantante di essere certa di avere sentito Perla Vatiero parlare male di lei e Rosy Chin per via del loro attaccamento a Mirko Brunetti:

Ha parlato di me e di Rosy con Mirko. E lui ha risposto: "Guarda che si sono allontanate per rispetto non perché gli piaccio io", che è quello che gli abbiamo detto noi. Appena la becco glielo dico: "Sei appena entrata, non iniziare a parlare male subito".

Fiordaliso allora le ha chiesto se Perla Vatiero abbia davvero parlato male di lei. Anita Olivieri ha confermato: "Sì, diceva cose su me e Rosy. Noi sentivamo tutto".

Angelica Baraldi svela la verità

Angelica Baraldi, che era presente mentre Mirko Brunetti e Perla Vatiero conversavano, ha raggiunto Anita Olivieri e Rosy Chin e ha detto loro che in realtà la concorrente appena entrata ha detto l'esatto contrario rispetto a quanto sostenuto da Anita. Perla avrebbe precisato che non le dà alcun fastidio se scherzano con Mirko Brunetti: "Ha detto che le dispiace se vi sentite bloccate nello scherzare con lui. Lei non vuole questo". Anita ha commentato: "Meno male perché ho detto che questa neanche è arrivata e già inizia così. Iniziamo bene. Meglio così, bene". Rosy Chin, allora, ha aggiunto: "Io ho sentito che diceva che io cucino tutto il giorno, che sono paranoica". Ma Angelica ha smentito anche questo: "No, ha detto "va in paranoia" ed era riferito a Vittorio".